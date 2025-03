Frankfurt am Main (ots) -MAGGI ruft vorsorglich und präventiv zwei Produkte zurück:- MAGGI 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf im Kunststoffbecher- MAGGI Für Genießer Broccoli Cremesuppe in der TütenverpackungEs besteht eine sehr geringe Möglichkeit, dass diese zwei Produkte Fremdkörper aus Metall enthalten könnten. Wir raten vom Verzehr der potenziell betroffenen Produkte aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos ab. Bislang gab es keine Reklamationen von Konsumentinnen und Konsumenten.Von dem Rückruf betroffen sind diese Produkte mit folgenden Chargennummern:MAGGI 5 Minuten Terrine Broccoli NudeltopfChargennummern, Mindesthaltbarkeitsdatum:- 50590703K 02.2026- 50770703K 03.2026- 50530703K 02.2026- 50520703K 02.2026- 50550703K 02.2026- 50540703K 02.2026MAGGI Für Genießer Broccoli CremesuppeChargennummern, Mindesthaltbarkeitsdatum:- 50490703U 02.2026- 50480703U 02.2026- 50690703U 03.2026- 50660703U 03.2026- 50680703U 03.2026Konsument:innen, die eines oder mehrere der oben genannten Produkte mit der entsprechenden Chargennummer seit dem 21. Februar 2025 gekauft haben, werden gebeten, diese vorsorglich nicht zu verzehren, sondern dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.Bei Fragen rund um die Rückgaben können sich Konsument:innen gerne direkt an den MAGGI Verbraucher-Service wenden:0049 (0)69 6671-2841Mo - Fr von 8 bis 18 Uhr | Sa 8 bis 16 Uhr | So 8 bis 16 UhrAlle anderen MAGGI-Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen und wie gewohnt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet. MAGGI entschuldigt sich bei den Konsument:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Qualität und Sicherheit haben für uns höchste Priorität!Bilder finden Sie hier auf Flickr (https://www.flickr.com/photos/nestledeutschland/albums/72177720324715231/).Pressekontakt:PressekontaktNestlé Deutschland AGClas DammannTel.: 069 / 6671 2319E-Mail: clas.dammann@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6001332