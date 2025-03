Geht es nach den Experten der UBS so könnte der Superzyklus in der Verteidigung noch 30 bis 50 Jahre andauern. Viel diskutiert wird auch über die so genannte "Finanz-Bazooka" in Deutschland. Das riesige Investitionspakete sollte es der Wirtschaft ermöglichen, ihre jahrelange Stagnation endlich zu überwinden, Dabei gilt es, mögliche Profiteure herauszuarbeiten.Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunkFolgende Aktien werden im Video thematisiert: Rheinmetall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...