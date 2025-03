Der Schweizer Elektronikfertiger Cicor Technologies verzeichnet eine beeindruckende Kursentwicklung im Frühjahr 2025. Mit einem aktuellen Kurs von 102,25 Euro (Stand: 28. März) konnte die Aktie innerhalb des letzten Monats um beachtliche 31,26 Prozent zulegen. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider, das sich mittlerweile 61,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief befindet. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Plus von mehr als 95 Prozent, was Cicor zu einem der stärksten Performer im Technologiesektor macht.

Wichtige Termine und Analystenbewertungen stehen bevor

In den kommenden Wochen stehen für Cicor-Aktionäre wichtige Termine an: Am 15. April wird das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 17. April. Die Analysten zeigen sich äußerst optimistisch - alle vier beobachtenden Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 94,48 CHF liegt. Die fundamentalen Daten untermauern diese positive Einschätzung: Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 14,63 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,24 erscheint die Bewertung trotz des jüngsten Kursanstiegs noch moderat.

