Berlin (ots) -Am Freitag, dem 28. März, erschütterte ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,7 Myanmar. Ein Nachbeben der Stärke 6,4 vergrößerte die bereits entstandenen Schäden noch weiter. Aktion gegen den Hunger ist zutiefst besorgt über die Folgen für die am stärksten gefährdeten Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Die Hilfsorganisation ist seit 30 Jahren in Myanmar aktiv. Die Teams von Aktion gegen den Hunger stehen bereit, um gemeinsam mit Partnern humanitäre Hilfe zu leisten."Wir sind sehr besorgt über die verheerenden Auswirkungen, die dieses Erdbebens auf die Menschen in Myanmar haben könnte", sagt Ralf Thill, Landesdirektor von Aktion gegen den Hunger in Myanmar. "Unsere Teams sind in Sicherheit und stehen bereit, um gemeinsam mit unseren Partnern, zivilgesellschaftlichen Organisationen, UN-Organisationen und humanitären Einrichtungen Hilfe zu leisten."Die Behörden in Myanmar haben einen internationalen Hilfsappell gestartet und in den sechs am stärksten betroffenen Regionen den Notstand ausgerufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen im Jahr 2025 rund 19,9 Millionen Menschen humanitäre Unterstützung. Es besteht die große Sorge, dass sich die Situation durch das Erdbeben weiter verschärfen könnte.Aktion gegen den Hunger ist seit 1994 in Myanmar tätig und unterstützt die Bevölkerung des Landes in den Bereichen Ernährung, Hygiene, Wasser und sanitäre Einrichtungen, psychische Gesundheit und Katastrophenhilfe. Die Hilfsorganisation ruft zu Spenden auf.An die Redaktionen: Ralf Thill, Landesdirektor von Aktion gegen den Hunger in Myanmar, steht für Interviews (Deutschsprachig, Englischsprachig) zur Verfügung.SpendenkontoAktion gegen den HungerIBAN: DE93 3702 0500 0001 3777 01SozialBankStichwort: Erdbeben Südostasienhttps://www.aktiongegendenhunger.de/spenden/erdbeben-suedostasienÜber Aktion gegen den HungerAktion gegen den Hunger ist eine humanitäre und entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die weltweit in 56 Ländern und Regionen aktiv ist und über 21 Millionen Menschen unterstützt. Seit mehr als 45 Jahren kämpft Aktion gegen den Hunger gegen Mangelernährung, schafft Zugang zu sauberem Wasser und gesundheitlicher Versorgung. 8.987 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Nothilfe und unterstützen Menschen beim Aufbau nachhaltiger Lebensgrundlagen.Pressekontakt:Vassilios Saroglou / Markus WinklerTel. 030 - 279 099 776E-Mail presse@aktiongegendenhunger.deWebsite www.aktiongegendenhunger.deOriginal-Content von: Aktion gegen den Hunger gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145487/6001532