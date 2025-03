Constellation Brands wird am 9. April 2025 nach Börsenschluss in den USA seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr und das vierte Quartal zum 28. Februar 2025 veröffentlichen. Für den Folgetag ist eine Telefonkonferenz angesetzt, bei der CEO Bill Newlands und Finanzvorstand Garth Hankinson die Geschäftszahlen, operative Entwicklung und Zukunftsaussichten erläutern werden. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 168,55 Euro, was einem Tagesverlust von 1,29 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn musste der Titel einen erheblichen Rückgang von über 22 Prozent hinnehmen.

Die im Februar von der US-Regierung eingeführten Zölle auf chinesische Importe und die darauffolgenden Vergeltungsmaßnahmen Chinas könnten Risiken für Getränkehersteller wie Constellation Brands darstellen. Besonders relevant ist dies, da etwa 85 Prozent des konsolidierten Umsatzes des Unternehmens aus der mexikanischen Bierproduktion stammen. Die Handelsspannungen könnten sich auf den Gewinn pro Aktie auswirken, sofern sie nicht durch Preisanpassungen oder Kostensenkungsmaßnahmen ausgeglichen werden können.

Herausforderungen im Wein- und Spirituosensegment

Das Unternehmen steht im Wein- und Spirituosengeschäft vor erheblichen Herausforderungen. Im Quartal zum 30. November 2024 sanken die Weinverkäufe um 16,4 Prozent auf 5,1 Millionen Kisten, während der Umsatz um 14 Prozent zurückging. Dieser Rückgang wird auf negative Trends im US-Großhandelsmarkt zurückgeführt, die sowohl Mainstream- als auch Premium-Weinmarken betreffen. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Kursentwicklung wider - vom 52-Wochen-Hoch bei 250 Euro, erreicht am 11. April 2024, ist die Aktie inzwischen über 32 Prozent entfernt.

Strategischer Fokus auf das Biergeschäft

Trotz der Schwierigkeiten im Wein- und Spirituosenbereich entwickelt sich das Biergeschäft von Constellation Brands weiterhin robust. Für das Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Volumenzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich in seiner Biersparte. Zudem konnte das Biergeschäft seinen wertmäßigen Marktanteil um 1,3 Prozentpunkte steigern und übertraf damit die Entwicklung im Konsumgütersektor.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Constellation Brands seine Prognosen aktualisiert. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen 3,05 und 7,92 Dollar, beeinflusst durch Faktoren wie eine Goodwill-Wertminderung im Wein- und Spirituosensegment. Der vergleichbare Gewinn pro Aktie wird zwischen 13,60 und 13,80 Dollar prognostiziert, was ein zweistelliges Wachstum bestätigt. Für das Biersegment wird ein Nettoumsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent erwartet, mit einem Betriebsgewinnwachstum zwischen 11 und 12 Prozent. Im Gegensatz dazu rechnet das Wein- und Spirituosensegment mit einem Nettoumsatzrückgang von 6 bis 4 Prozent und einem Betriebsgewinnrückgang von 18 bis 16 Prozent.

