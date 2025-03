Das Unternehmen meldet steigende ausschüttungsfähige Barmittel trotz verlangsamten Lizenzwachstums und kündigt monatliche Ausschüttung von 0,02083 Euro an.

Diversified Royalty Corp. hat am 4. März 2025 eine monatliche Bardividende von 0,02083 € pro Stammaktie für den Zeitraum vom 1. bis 31. März 2025 beschlossen. Dies entspricht einer annualisierten Rate von 0,25 € pro Aktie. Die Dividendenzahlung ist für den 31. März 2025 an die am 14. März 2025 eingetragenen Aktionäre vorgesehen. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 1,76 € und verzeichnete damit einen Tagesrückgang von 3,62%, während sie seit Jahresbeginn bereits 11,67% verloren hat.

Am 24. März 2025 veröffentlichte das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024. Das gewichtete durchschnittliche organische Lizenzwachstum des Portfolios betrug 5,9% im vierten Quartal 2024 und 5,0% für das Gesamtjahr 2024. Dies zeigt eine Verlangsamung im Vergleich zu 8,6% im vierten Quartal 2023 und 11,6% für das Gesamtjahr 2023.

Positive Entwicklung bei ausschüttungsfähigen Mitteln

Der ausschüttungsfähige Cashflow stieg im vierten Quartal 2024 auf 12,6 Millionen € (0,0759 € pro Aktie) und für das Gesamtjahr 2024 auf 44,8 Millionen € (0,2762 € pro Aktie). Dies stellt eine Verbesserung gegenüber 10,4 Millionen € (0,0723 € pro Aktie) im vierten Quartal 2023 und 38,1 Millionen € (0,2671 € pro Aktie) für das Gesamtjahr 2023 dar.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung bei BarBurrito, dessen Lizenzeinnahmen sich im vierten Quartal 2024 auf 2,1 Millionen € beliefen und für das Gesamtjahr 2024 auf 8,3 Millionen € summierten. Die von BarBurrito zu zahlenden Lizenzgebühren werden von März 2025 bis März 2030 jährlich um einen festen Satz von 4% steigen.

Die Aktie befindet sich derzeit in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 1,74 € und liegt 8,14% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 1,91 €. Analysten haben die Aktie aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Deckung der Verschuldung durch den operativen Cashflow und der Nachhaltigkeit ihrer hohen Dividendenrendite herabgestuft.

