Bamberg (ots) -Die Zukunft beginnt jetzt - machen Sie mit!Die Zukunft der beruflichen Orientierung ist digital - und der KarriereKompass zeigt, wie es geht.Dank der Unterstützung starker Partner wie der BMAs und der Civic Innovation Plattform konnte dieses innovative KI-Projekt entwickelt und umgesetzt werden.Der KarriereKompass 1.0: Die KI-gestützte Revolution in der JobsucheDie Suche nach dem perfekten Beruf kann oft überwältigend sein - aber der KarriereKompass revolutioniert seit 2025 den Prozess. Diese innovative Karriere-App nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um individuelle Berufsvorschläge zu liefern, die passgenau auf die Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeitsmerkmale der Jobsuchenden abgestimmt sind.Mit der erfolgreichen Entwicklung des KarriereKompassendet zwar die BMAS-Förderung im Jahr 2024, doch das Potenzial wächst weiter!Warum Förderung für den KarriereKompass entscheidend istDie Arbeitswelt verändert sich rasant. Immer mehr Menschen suchen online nach Karrieremöglichkeiten, doch oft fehlt es an gezielter Orientierung. Studien* zeigen:42 % der Menschen nutzten bereits 2022 ihr Smartphone zur Berufssuche - doch viele wissen nicht, wonach sie genau suchen sollen.74,4 % der Unternehmen halten Mobile Recruiting für wichtig, aber nur 46,4 % setzen es gezielt ein.70 % der Berufssuchenden nutzen ihren Laptop für die Stellensuche, doch nur 14 % bewerben sich direkt mobil.Diese Zahlen beweisen: Es besteht enormes Potenzial, den Bewerbungsprozess durch KI und digitale Lösungen zu verbessern. Und wir wollen - gemeinsam mit Ihnen - diese Potenziale nutzen und ein Matching für die wachsenden Bedürfnisse schaffen.Für Berufssuchende: Es werden nicht nur Berufsbeschreibungen integriert, sondern auch direkte Angebote von Unternehmen, Kommunen und Jobportalen.Für Unternehmen: Wir erweitern die Funktionen für Stellenausschreibungen, Aus- und Weiterbildungen und bieten Spezifizierungen zur Integration von internationalen Fachkräften, Wiedereinsteigenden und Menschen mit besonderen Bedürfnissen vor.Für Investoren: Die Weiterentwicklung benötigt kluge Köpfe, die gemeinsam an einer inklusiven Karriereplattform arbeiten wollen.Sie wollen die Zukunft der Arbeit und das Matching von Fachkräften mit Unternehmen aktiv mitgestalten?? Dann melden Sie sich bei uns unterinfo@karrierekompass.ai*Quelle: https://employer.it-talents.dePressekontakt:Prof. Dr. Judith VolmerUniversität BambergTel.: +49 (0) 951 - 863-1894E-Mail: judith.volmer (at) uni-bamberg.deOriginal-Content von: Runourcode GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178084/6001764