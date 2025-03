NukuÊ»alofa - Im Südpazifik hat sich am Sonntag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,1 bis 7,3 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.Das Beben ereignete sich um 14:19 Uhr deutscher Zeit ca. 100 bis 150 Kilometer entfernt von Tonga. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 59 Kilometern. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr.Das zuständige Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) gab eine Tsunami-Warnung heraus. Gefährliche Tsunami-Wellen könnten Küsten innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum bedrohen, hieß es. Die Behörden in den betroffenen Gebieten sollten die Bevölkerung entsprechend informieren und Anweisungen erteilen. Die Gefahr könnte über viele Stunden bestehen bleiben.