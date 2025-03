Das Venture-Capital-Unternehmen kämpft mit Kursrückgängen trotz starker Marktpräsenz seiner Tochtergesellschaft Pyramid Computer im Kiosk-Segment

Die mic AG verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang von 5,23% auf 0,72 Euro. Trotz einer positiven Entwicklung in den letzten 7 Tagen (+7,41%) und 30 Tagen (+6,62%) zeigt die Jahresbilanz mit einem Minus von 17,14% die anhaltenden Schwierigkeiten des Venture-Capital-Unternehmens. Der aktuelle Kurs liegt bedenkliche 39,58% unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,20 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Beteiligungen an deutschen Hightech-Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen. Eine zentrale Tochtergesellschaft ist die Pyramid Computer GmbH, die IT-Lösungen entwickelt und produziert. Mit über 40.000 ausgelieferten Kiosk-Systemen an globale Unternehmen verfügt die Tochter über eine beachtliche Marktpräsenz.

Finanzielle Indikatoren deuten auf Unterbewertung hin

Die Bewertungskennzahlen der mic AG zeigen ein gemischtes Bild. Das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,20 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,98 könnten auf eine potenzielle Unterbewertung des Unternehmens hindeuten. Diese positiven Indikatoren stehen jedoch im Kontrast zum prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025, das mit 131,00 außergewöhnlich hoch ausfällt und auf erhebliche Herausforderungen bei der Gewinnerzielung hindeutet.

Die Volatilität der Aktie ist mit annualisierten 76,94% über 30 Tage bemerkenswert hoch, was das erhöhte Risikoprofil der Investition widerspiegelt. Der RSI-Wert von 45,0 deutet auf eine neutrale Marktsituation hin, weder überkauft noch überverkauft.

Personelle Veränderungen verstärken Unsicherheit

Zu den Kursturbulenzen gesellt sich ein bedeutender personeller Einschnitt. Vor etwa drei Wochen gab die mic AG den Rücktritt von Venumuddala Vivek Reddy als Chief Operating Officer bekannt, der zum 31. März 2025 wirksam wird. Diese Führungsveränderung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen und könnte sich auf die operative Effizienz sowie die strategische Ausrichtung auswirken.

Die langfristige Kursentwicklung verstärkt die Bedenken: In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die mic-Aktie einen dramatischen Wertverlust von 40,08%. Der Kurs liegt derzeit 21,59% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,92 Euro, was den anhaltenden Abwärtstrend bestätigt. Immerhin konnte sich die Aktie vom 52-Wochen-Tief bei 0,64 Euro, das Mitte März 2025 erreicht wurde, um 14,17% erholen - ein schwacher Trost angesichts der ansonsten negativen Gesamtentwicklung.

