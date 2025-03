Elektroautos, so weit das Auge reicht, nur vereinzelt noch Hybride oder gar Verbrenner - so sah es an den Ständen der Autobauer auf der diesjährigen Flotte! in Düsseldorf aus. Selbst die Mineralöl-Konzerne wollen lieber über Ladeangebote als Tankkarten sprechen. Doch wie schnell werden die Firmenflotten wirklich elektrisch? Und wie kommen die E-Autos der omnipräsenten China-Marken in deutsche Fuhrparks? Wir haben uns umgehört. Bei Volkswagen Financial ...

