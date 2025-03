Während Cloudflare einen signifikanten Kursrückgang verzeichnet, hebt die Bank of America das KI-Potenzial hervor und prognostiziert ein jährliches Wachstum von 30% bis 2028.

Der Cloud-Services- und Cybersecurity-Anbieter Cloudflare steht aktuell im Fokus von Analysten und Investoren. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 105,22 €, was einem deutlichen Rückgang von 4,14% entspricht. Besonders auffällig ist die negative Entwicklung im 30-Tage-Vergleich mit einem Minus von fast 24%, wodurch die Aktie nun fast 20% unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt notiert.

Bank of America (BofA) sorgte am 25. März für Aufsehen mit einem ungewöhnlichen doppelten Upgrade für Cloudflare. Die Analysten stuften die Aktie von "Underperform" direkt auf "Buy" hoch und erhöhten das Kursziel von 60 € auf 160 €. Als Begründung führten sie Cloudflares starke Positionierung im Bereich AI-as-a-Service an, der Unternehmen KI-Fähigkeiten ohne umfangreiche Infrastrukturinvestitionen ermöglicht. BofA prognostiziert für Cloudflare bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 30%, angetrieben durch Fortschritte in den Bereichen KI und Sicherheitslösungen.

Trotz dieser positiven Einschätzung bleibt der allgemeine Analystenkonses verhalten. Von 27 Analysten, die Cloudflare abdecken, lautet die durchschnittliche Empfehlung "Halten", wobei drei zum Verkauf und dreizehn zum Kauf raten. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135,64 €.

Insider-Verkäufe und Marktherausforderungen

Jüngste Insidertransaktionen haben ebenfalls die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Am 27. März verkaufte Michelle Zatlyn, eine Unternehmensinsidern bei Cloudflare, 25.640 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 117,34 €, was einem Gesamtwert von etwa 3 Millionen € entspricht. Nach dieser Transaktion hält Zatlyn noch 413.413 Aktien. Zusätzlich veräußerte CFO Thomas J. Seifert am 20. März 10.000 Aktien zu je 120 €, insgesamt 1,2 Millionen €. Diese Insider-Verkäufe könnten die Anlegerstimmung beeinflussen und sollten beobachtet werden.

Obwohl Cloudflare vielversprechende Aussichten zeigt, bleiben Herausforderungen bestehen. Analysten von BNP Paribas äußerten im Oktober 2024 Bedenken hinsichtlich der Bewertung der Aktie und bezeichneten sie als überbewertet mit einem potenziellen Rückgang von 20%. Sie betonten, dass die Erreichung des prognostizierten Umsatzwachstums eine nahezu perfekte Umsetzung erfordern würde, insbesondere im Marketing für Unternehmenskunden.

Die gemischten Analystenbewertungen, Insidertransaktionen und Marktherausforderungen zeichnen ein differenziertes Bild der Investitionslandschaft um Cloudflare. Bemerkenswert bleibt jedoch, dass die Aktie trotz der jüngsten Rückgänge noch immer über 70% über ihrem 52-Wochen-Tief vom Juni 2024 notiert und mit einer 12-Monats-Performance von +17,80% aufwarten kann.

