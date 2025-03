Altasciences, ein neunmaliger Gewinner des CRO Leadership Award, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem CDMO Leadership Award 2025 in der Kategorie "Small Molecule Dosage Form North America" ausgezeichnet wurde.

Der CDMO-Standort von Altasciences unterstützt die Arzneimittelentwicklung mit Formulierungen, Herstellung und analytischen Tests von der Entdeckung bis zur Vermarktung. Die von der FDA inspizierte Einrichtung verfügt über Reinräume der Klasse C, F&E- und Analyselabore, ICH-Stabilitätskammern und ein cGMP-Lager.

"Diese Auszeichnung spiegelt das unerschütterliche Engagement und die Fachkompetenz unseres CDMO-Teams sowie unser unermüdliches Engagement für die Förderung der Arzneimittelentwicklung in Zusammenarbeit mit führenden Pharma- und Biotech-Innovatoren wider", sagt Marie-Hélène Raigneau, Co-Chief Operating Officer bei Altasciences. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit angesehenen Sponsoren aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und ihnen integrierte Lösungen anzubieten, die nicht nur bahnbrechende therapeutische Fortschritte unterstützen, sondern auch einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, diese Therapien schneller zu den Menschen zu bringen, die sie benötigen."

Seit 14 Jahren werden mit den CDMO Leadership Awards von Outsourced Pharma die leistungsstärksten Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen auf der Grundlage umfassender Branchenforschung und des Feedbacks von Sponsoren ausgezeichnet.

"Wir freuen uns, der Outsourcing-Community unsere Gewinner der CDMO Leadership Awards 2025 vorzustellen, und fühlen uns geehrt, Arzneimittelsponsoren ein so wichtiges Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie den am besten geeigneten Partner auswählen können, um lebensrettende Therapien auf den Markt zu bringen", sagt Louis Garguilo, Chefredakteur bei Outsourced Pharma. "Die neuen Kategorien und die verbesserte Bewertungsmethode, die in die diesjährige Bewertung eingeflossen sind, bringen eine verbesserte Erfahrung für Arzneimittelsponsoren, die die Ressource nutzen, sowie eine äußerst begehrte Auszeichnung für die CDMOs."

Altasciences hat fast jede auf dem Markt erhältliche pharmazeutische Darreichungsform formuliert, getestet und/oder hergestellt, darunter Tabletten, flüssigkeits- und pulvergefüllte Kapseln, überkapselte Kapseln, nanogemahlene Suspensionen Cremes, Gele, Pulver und endsterilisierte Injektionsmittel.

Die CDMO-Einrichtung von Altasciences unterstützt alle Phasen der Arzneimittelentwicklung, von der frühen Formulierungsphase bis hin zur späten Skalierung und kommerziellen Herstellung. Sie gewährleistet die Chargenkonsistenz durch interne analytische Tests und Umweltüberwachung. Durch die Bereitstellung integrierter Dienstleistungen und die Nutzung des internen Fachwissens beschleunigt Altasciences die Formulierungs-, Herstellungs- und Analyseprozesse, um den Übergang von der präklinischen zur klinischen Phase zu beschleunigen und eine schnellere Bereitstellung sicherer und wirksamer Therapeutika zu ermöglichen.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen für integrierte Lösungen in der Arzneimittelentwicklung, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische pharmakologische Studien bietet, einschließlich Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienstleistungen. Seit über 30 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und umfassendere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitstests, klinische Pharmakologie und Konzeptnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Forschungsunterstützung, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren dabei, Menschen, die sie benötigen, schneller bessere Medikamente zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen über Altasciences finden Sie unter altasciences.com.

