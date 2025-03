Der Aktienkurs von Cordoba Minerals liegt aktuell bei 0,48 CAD und verzeichnete in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang von 20 Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit knapp 13 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat bei seinem Vorzeigeprojekt, dem Alacran Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Kolumbien, bedeutende Fortschritte erzielt.

Im August 2024 genehmigte die kolumbianische nationale Bergbaubehörde den technischen Arbeitsplan für Alacran und erteilte damit die notwendige Baugenehmigung. Diese Zustimmung erlaubt Cordoba mit der detaillierten Minenplanung zu beginnen, wobei der Baubeginn für das zweite Quartal 2025 vorgesehen ist, vorbehaltlich der Sicherung der Finanzierung. Eine im Dezember 2024 abgeschlossene Machbarkeitsstudie skizzierte eine Projektlaufzeit von 14,2 Jahren mit einem Kapitalwert nach Steuern (NPV) von 360 Millionen Dollar und einer internen Rendite (IRR) von 23,8 Prozent. Die prognostizierte Produktion umfasst 797,2 Millionen Pfund Kupfer, 550.000 Unzen Gold und 5,35 Millionen Unzen Silber aus wahrscheinlichen Reserven von 97,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,41 Prozent Kupfer, 0,23 Gramm Gold pro Tonne und 2,63 Gramm Silber pro Tonne.

Finanzierung und Partnerschaften

Um das Alacran-Projekt voranzutreiben, hat Cordoba eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar vom Joint-Venture-Partner JCHX Mining Management Co., Ltd. erhalten. Diese Mittel sind für detaillierte technische Planungsarbeiten und andere projektbezogene Ausgaben vorgesehen. Bemerkenswert ist, dass der Aktienkurs trotz der jüngsten Korrektur noch immer 158 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief liegt, was das gestiegene Vertrauen der Investoren in die Fortschritte des Unternehmens widerspiegelt.

Die strategische Partnerschaft mit JCHX spielt eine entscheidende Rolle für Cordoba. Im Mai 2023 formalisierten beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung des Alacran-Projekts. JCHX erwarb für 100 Millionen Dollar einen 50-prozentigen Anteil, wobei bisher 80 Millionen Dollar eingegangen sind. Die restlichen 20 Millionen Dollar sind an die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts geknüpft.

Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete Cordoba einen Nettoverlust von 16,16 Millionen CAD, was eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 24,39 Millionen CAD im Vorjahr darstellt. Der Basisverlust je Aktie aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten betrug 0,18 CAD. Mit dem Abschluss wichtiger Meilensteine bei der Genehmigung und Finanzierung treibt Cordoba Minerals das Alacran-Projekt aktiv in Richtung Bauphase voran.

