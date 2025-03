Die Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) und die Port of Rotterdam Authority haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, mit der sie ihre Bemühungen um den Rotterdam-Singapore Green and Digital Shipping Corridor weiter verstärken wollen. Dies folgt auf den Erfolg des Korridors als treibende Kraft der maritimen Dekarbonisierung und Digitalisierung seit seiner...

