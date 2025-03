Der Goldpreis ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Nachdem das Edelmetall bereits in der vergangenen Woche neue Rekordstände markieren konnte, geht es in der neuen Woche mit dem Rekordlauf direkt weiter. Erstmals in der Geschichte gelang dabei der Sprung über die Marke von 3.100 Dollar.Die neue Höchstmarke liegt nun bei knapp 3.116 Dollar. Seit dem Jahresanfang hat der Goldpreis damit mittlerweile fast 20 Prozent zulegen können. Auch in Euro hat der Goldpreis neue Höchststände erreicht. Hier liegt ...

