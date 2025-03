FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die Mitte März nach dem Rekord eingeleitete Schwächephase des Dax dürfte in der neuen Woche zunächst weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,7 Prozent tiefer auf 22.299 Punkte. Nach dem 21-Tage-Durchschnitt gerät zum Ausklang des ersten Quartals auch noch die 50-Tage-Linie in Gefahr. Die von den USA angezettelten Zollstreitigkeiten nebst ihrer befürchteten Konjunktur- und Inflationsauswirkungen bleiben der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Die NordLB verwies auf Befürchtungen, dass die von US-Präsident Donald Trump geplanten reziproken Zölle im Wesentlichen alle Länder betreffen würden.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Verluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Nicht nur der drohende globale Handelskrieg belasteten, sondern auch die Inflationsdaten und die Daten zur Stimmung der US-Verbraucher. "Die Angst vor einer Stagflation nimmt zu und wird die Fähigkeit der US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter zu senken, einschränken", konstatierten die Experten der niederländischen Großbank ING. Eine Stagflation - Kurzwort aus Stagnation und Inflation - bezeichnet eine konjunkturelle Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation herrscht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte letztlich 1,69 Prozent auf 41.583,90 Punkte ein, womit er auf Wochensicht ein Prozent verlor. Der breite S&P 500 sank um 1,97 Prozent auf 5.580,94 Zähler und der Nasdaq 100 rutschte um 2,61 Prozent auf 19.281,40 Zähler ab. Auf Wochensicht steht ein Verlust von 2,4 Prozent zu Buche.

ASIEN: - VERLUSTE - Der sich wegen der US-Zollpolitik zunehmend abzeichnende globale Handelskrieg hat die Börsen Asiens auch zum Wochenstart belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Montag zuletzt um rund 4 Prozent. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 1,7 Prozent nach unten und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um rund ein Prozent. Positive Stimmungsdaten auch der chinesischen Industrie stützen sie Stimmung ein wenig im Vergleich zu anderen asiatischen Börsen.



DAX 22461,52 -0,96%

XDAX 22445,95 -1,03%

EuroSTOXX 50 5331,40 -0,92%

Stoxx50 4608,92 -0,63%



DJIA 41583,90 -1,69%

S&P 500 5580,94 -1,97%

NASDAQ 100 19281,40 -2,61%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,36 0,35%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0833 0,02%

USD/Yen 149,07 -0,50%

Euro/Yen 161,49 -0,48%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 81.519 -1,02%

°



ROHÖL:





Brent 73,33 -0,30 USD WTI 69,03 -0,34 USD °



