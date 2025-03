Wells Fargo hat im ersten Quartal 2025 bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen erzielt. Die Aktie schloss am Freitag bei 65,44 € und verzeichnete einen Wochenrückgang von 4,86%. Bemerkenswert ist der Abstand von 16,51% zum 52-Wochen-Hoch von 78,38 €, das Anfang Februar erreicht wurde.

Das Finanzinstitut konnte im ersten Jahresviertel fünf regulatorische Maßnahmen erfolgreich abschließen, darunter zwei Anordnungen der Federal Reserve, zwei des Office of the Comptroller of the Currency und eine der Consumer Financial Protection Bureau. Diese Entwicklungen haben die Hoffnungen der Investoren auf eine mögliche Aufhebung der von der Federal Reserve 2018 verhängten Vermögensobergrenze gestärkt. Analysten weisen darauf hin, dass die Beseitigung dieser Einschränkung das Wachstumspotenzial von Wells Fargo erhöhen und die Bank näher an Wettbewerber wie JPMorgan Chase und Bank of America heranführen könnte.

Bevorstehende Quartalszahlen

Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal ist für den 11. April 2025 geplant. Die Prognosen deuten auf einen Gewinn von 1,24 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 20,9 Milliarden US-Dollar hin. Diese Veröffentlichung wird weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit der Bank und die Auswirkungen der jüngsten regulatorischen Entwicklungen geben.

Trotz des monatlichen Rückgangs von über 13% liegt die Aktie noch fast 6% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine grundsätzlich solide mittelfristige Performance hindeutet. Der sehr hohe RSI-Wert von 89 deutet allerdings auf eine möglicherweise überkaufte Situation hin. Investoren werden die kommenden Quartalszahlen und weitere regulatorische Updates genau beobachten, um die Entwicklung der Bank in der sich verändernden Finanzlandschaft besser einschätzen zu können.

Die erfolgreiche Abarbeitung der regulatorischen Maßnahmen und die mögliche Aufhebung der Vermögensobergrenze könnten Wells Fargo den Weg zu erneutem Wachstum ebnen. Mit einem Abstand von über 40% zum 52-Wochen-Tief vom September 2024 hat die Aktie trotz der jüngsten Rückgänge eine beachtliche Erholung gezeigt.

