Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, March 31

31 March 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 20 December 2024 (the Extended Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 28 March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 32,465 Highest price paid per share (pence per share): 576p Lowest price paid per share (pence per share): 571p Volume weighted average price paid per share (pence per share) 574.1385p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 180,057,284 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,419,129 Ordinary Shares. In addition to the 8,979,759 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme which commenced in March 2024 and concluded in January 2025, the Company has purchased a total of 11,398,888 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (per share) Time of transaction Transaction reference Venue 92 574 08:00:34 R5AH0984HU XLON 17 576 08:25:24 110000F1B CHIX 51 576 08:25:24 110000F1B CHIX 22 576 08:25:24 110000F1B CHIX 7 576 08:25:24 110000F1E CHIX 51 576 08:25:24 110000F1E CHIX 29 576 08:25:24 110000F1E CHIX 20 576 08:25:24 110000F1H CHIX 46 576 08:25:24 110000F1H CHIX 20 576 08:25:24 110000F1J CHIX 27 576 08:25:24 110000F1K CHIX 46 576 08:25:24 110000F1K CHIX 47 576 08:25:24 110000F1M CHIX 46 576 08:25:24 110000F1M CHIX 2 576 08:25:24 110000F1O CHIX 49 576 08:25:24 110000F1O CHIX 37 576 08:25:24 110000F1R CHIX 6 576 08:25:24 110000F1S CHIX 9 576 08:25:24 110000F1S CHIX 29 576 08:25:24 032810960003206 AQXE 26 576 08:25:24 032810960003206 AQXE 41 576 08:25:24 110000F1U CHIX 22 576 08:25:24 110000F1V CHIX 28 576 08:25:24 032810960003208 AQXE 17 576 08:25:24 010000AHI BATE 28 576 08:25:24 110000F1W CHIX 48 576 08:25:24 110000F1W CHIX 8 576 08:25:24 R5AH0986XX XLON 2 576 08:25:24 R5AH0986XX XLON 88 576 08:25:35 R5AH0986YE XLON 75 576 08:25:35 R5AH0986YF XLON 18 575 08:28:24 010000AYI BATE 22 575 08:28:24 010000AYJ BATE 27 575 08:28:24 110000FRR CHIX 20 575 08:28:24 R5AH098679 XLON 14 575 08:28:24 110000FRS CHIX 20 575 08:28:24 R5AH09867A XLON 12 575 08:28:24 110000FRS CHIX 24 575 08:28:24 032810960003436 AQXE 22 575 08:28:24 032810960003437 AQXE 86 576 08:28:24 R5AH09868J XLON 85 576 08:28:24 R5AH09868K XLON 93 576 08:28:24 R5AH09868L XLON 88 576 08:28:24 R5AH09868M XLON 88 576 08:28:24 R5AH09868N XLON 22 575 08:33:27 R5AH0987JD XLON 23 575 08:33:27 R5AH0987JE XLON 36 575 08:33:27 010000BNR BATE 20 575 08:33:27 110000GUD CHIX 20 575 08:33:27 110000GUE CHIX 35 575 08:33:27 010000BNS BATE 13 575 08:33:27 032810960003733 AQXE 10 575 08:33:27 032810960003734 AQXE 4 575 08:33:27 032810960003734 AQXE 22 575 09:00:16 R5AH098882 XLON 24 575 09:00:16 R5AH098883 XLON 25 575 09:00:16 010000F99 BATE 5 575 09:00:16 110000M9J CHIX 17 575 09:00:16 110000M9J CHIX 21 575 09:00:16 010000F9A BATE 21 575 09:00:16 110000M9L CHIX 22 575 09:00:16 032810960005010 AQXE 20 575 09:00:16 032810960005011 AQXE 43 576 09:00:16 110000M9R CHIX 47 576 09:00:16 110000M9R CHIX 1 576 09:00:16 110000M9U CHIX 75 576 09:00:16 110000M9U CHIX 10 576 09:00:16 110000M9U CHIX 43 576 09:00:16 010000F9C BATE 43 576 09:00:16 010000F9C BATE 6 576 09:00:16 010000F9C BATE 18 576 09:00:16 110000M9X CHIX 92 576 09:01:46 R5AH098898 XLON 90 576 09:01:46 R5AH098899 XLON 85 576 09:01:46 R5AH09889A XLON 25 576 09:01:46 R5AH09889B XLON 17 576 09:01:46 R5AH09889B XLON 50 576 09:01:46 R5AH09889B XLON 86 576 09:01:53 R5AH0988AH XLON 87 576 09:01:53 R5AH0988AI XLON 86 576 09:01:53 R5AH0988AJ XLON 24 576 09:01:53 R5AH0988AK XLON 69 576 09:01:53 R5AH0988AK XLON 70 576 09:01:53 R5AH0988AM XLON 92 576 09:18:48 R5AH09896A XLON 14 575 09:22:12 E0MVIkvoThXD TRQX 15 575 09:22:12 E0MVIkvoThXF TRQX 14 575 09:22:12 R5AH0989B8 XLON 15 575 09:22:12 110000PXH CHIX 18 575 09:22:12 010000HRF BATE 15 575 09:22:12 110000PXI CHIX 18 575 09:22:12 010000HRG BATE 14 575 09:22:12 R5AH0989B9 XLON 25 575 09:22:12 032810960006120 AQXE 24 575 09:22:12 032810960006121 AQXE 50 575 09:22:12 E0MVIkvoThhS TRQX 36 575 09:22:12 032810960006127 AQXE 11 574 09:31:03 R5AH098AS7 XLON 2 574 09:31:03 R5AH098AS7 XLON 20 574 09:31:03 E0MVIkvoUUMr TRQX 20 574 09:31:03 010000IYA BATE 18 574 09:31:03 010000IYB BATE 18 574 09:31:03 E0MVIkvoUUMt TRQX 12 574 09:31:03 R5AH098AS9 XLON 21 574 09:31:03 110000RJ0 CHIX 21 574 09:31:03 110000RJ1 CHIX 88 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNR TRQX 91 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNb TRQX 87 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNh TRQX 74 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNq TRQX 16 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNq TRQX 43 575 09:31:03 010000IYD BATE 50 575 09:31:03 010000IYD BATE 36 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNx TRQX 56 575 09:31:03 E0MVIkvoUUNx TRQX 7 575 09:31:03 010000IYF BATE 28 575 09:31:03 032810960006601 AQXE 38 575 09:31:03 032810960006601 AQXE 55 575 09:32:11 032810960006697 AQXE 31 575 09:32:11 032810960006697 AQXE 55 575 09:32:11 032810960006699 AQXE 11 575 09:33:17 010000J67 BATE 11 574 09:39:07 R5AH098A8V XLON 13 574 09:39:07 R5AH098A8W XLON 5 574 09:39:08 R5AH098A8W XLON 9 574 09:39:08 110000SWI CHIX 1 574 09:39:34 E0MVIkvoVCi6 TRQX 18 574 09:39:34 E0MVIkvoVCi6 TRQX 17 574 09:39:34 R5AH098AAF XLON 19 574 09:39:34 110000T40 CHIX 19 574 09:39:34 010000JW5 BATE 21 574 09:39:34 110000T41 CHIX 17 574 09:39:34 010000JW6 BATE 17 574 09:39:34 E0MVIkvoVCiE TRQX 15 574 09:39:34 R5AH098ABG XLON 20 574 09:39:34 032810960007109 AQXE 17 574 09:39:34 032810960007110 AQXE 90 574 09:39:34 R5AH098ABR XLON 90 574 09:39:34 R5AH098ABS XLON 80 574 09:39:34 R5AH098ABT XLON 11 574 09:39:34 R5AH098ABT XLON 19 575 09:42:34 110000THP CHIX 21 575 09:42:34 010000K6N BATE 21 575 09:42:34 110000THQ CHIX 19 575 09:42:34 010000K6O BATE 19 575 09:42:34 E0MVIkvoVSP8 TRQX 12 575 09:42:34 R5AH098BGO XLON 19 575 09:42:34 E0MVIkvoVSPA TRQX 13 575 09:42:34 R5AH098BGP XLON 18 575 09:42:34 032810960007261 AQXE 19 575 09:42:34 032810960007262 AQXE 87 575 09:42:34 R5AH098BGW XLON 87 575 09:42:34 R5AH098BGX XLON 36 575 09:42:34 R5AH098BGY XLON 57 575 09:42:34 R5AH098BGY XLON 19 574 09:44:16 010000KGI BATE 17 574 09:44:16 010000KGJ BATE 18 574 09:44:16 110000TTB CHIX 16 574 09:44:16 R5AH098BOS XLON 18 574 09:44:16 E0MVIkvoVaOa TRQX 17 574 09:44:16 110000TTC CHIX 17 574 09:44:16 E0MVIkvoVaOc TRQX 15 574 09:44:16 R5AH098BOT XLON 10 574 09:45:01 110000TXH CHIX 8 574 09:45:01 032810960007387 AQXE 10 574 09:45:09 032810960007387 AQXE 11 574 09:45:09 032810960007396 AQXE 19 573 09:46:35 E0MVIkvoVoMM TRQX 18 573 09:46:35 R5AH098B47 XLON 19 573 09:46:35 010000KWU BATE 12 574 09:48:09 R5AH098BET XLON 2 574 09:48:19 R5AH098BET XLON 18 574 09:48:19 032810960007690 AQXE 51 574 09:51:58 R5AH098CMY XLON 13 574 10:08:22 R5AH098DLB XLON 35 574 10:08:22 R5AH098DLC XLON 13 574 10:08:22 110000Y8Y CHIX 32 574 10:08:22 110000Y8Z CHIX 14 574 10:08:22 032810960009170 AQXE 10 574 10:17:20 110000ZPQ CHIX 3 574 10:32:22 110000ZPQ CHIX 14 575 11:34:57 032810960013665 AQXE 2 575 11:34:57 032810960013666 AQXE 91 575 12:32:31 R5AH099IZK XLON 63 575 12:32:31 R5AH099IZL XLON 22 575 12:32:31 R5AH099IZL XLON 86 575 12:32:31 R5AH099IZN XLON 91 575 12:32:31 R5AH099IZO XLON 76 575 12:32:31 R5AH099IZP XLON 11 575 12:32:31 R5AH099IZP XLON 91 575 12:32:31 R5AH099IZR XLON 87 575 12:32:31 R5AH099IZS XLON 89 575 12:32:31 R5AH099IZT XLON 16 575 12:32:31 R5AH099IZU XLON 73 575 12:32:31 R5AH099IZU XLON 25 575 12:32:31 R5AH099IZW XLON 59 575 12:32:31 R5AH099IZW XLON 92 575 12:32:31 R5AH099IZY XLON 88 575 12:32:31 R5AH099IZZ XLON 89 575 12:32:31 R5AH099IZ0 XLON 86 575 12:32:31 R5AH099IZ1 XLON 92 575 12:45:31 R5AH099JKT XLON 68 575 12:45:31 R5AH099JKU XLON 21 575 12:45:31 R5AH099JKU XLON 90 575 12:45:31 R5AH099JKW XLON 91 575 12:45:31 R5AH099JKX XLON 86 575 12:45:31 R5AH099JKY XLON 90 575 12:45:31 R5AH099JKZ XLON 84 575 12:45:31 R5AH099JK0 XLON 28 575 12:45:31 R5AH099JK1 XLON 63 575 12:45:31 R5AH099JK1 XLON 55 575 12:45:31 R5AH099JK3 XLON 31 575 12:45:31 R5AH099JK3 XLON 85 575 12:45:31 R5AH099JK5 XLON 7 575 12:45:31 R5AH099JK6 XLON 81 575 12:45:31 R5AH099JK6 XLON 86 575 12:45:31 R5AH099JK8 XLON 88 575 12:45:31 R5AH099JK9 XLON 92 575 12:45:31 R5AH099JKA XLON 4 575 12:45:31 R5AH099JKB XLON 86 575 12:45:31 R5AH099JKB XLON 56 575 12:45:31 0100014YK BATE 24 575 12:45:31 0100014YK BATE 12 575 12:45:31 0100014YK BATE 15 574 12:47:40 R5AH099JQK XLON 16 574 12:47:40 R5AH099JQL XLON 45 575 12:47:40 0100015CW BATE 38 575 12:47:40 0100015CW BATE 6 575 12:47:40 0100015CW BATE 28 575 12:47:40 032810960016970 AQXE 27 575 12:47:40 032810960016970 AQXE 24 574 12:50:33 032810960017159 AQXE 22 574 12:50:33 032810960017160 AQXE 11 575 12:52:03 110001L9B CHIX 5 575 12:52:03 110001L9C CHIX 10 575 13:00:03 R5AH099JCW XLON 10 575 13:00:03 E0MVIkvoisBU TRQX 6 575 13:00:03 110001L9C CHIX 15 575 13:00:03 0100016RE BATE 11 575 13:00:03 110001MD1 CHIX 10 575 13:00:03 0100016RF BATE 16 575 13:00:03 032810960017619 AQXE 10 575 13:00:03 032810960017620 AQXE 40 576 13:08:19 110001OQB CHIX 51 576 13:08:19 110001OQB CHIX 91 576 13:08:19 110001OQD CHIX 92 576 13:08:19 110001OQE CHIX 86 576 13:08:19 110001OQF CHIX 84 576 13:08:19 110001OQG CHIX 9 576 13:08:19 110001OQH CHIX 77 576 13:08:19 110001OQH CHIX 89 576 13:08:19 110001OQJ CHIX 85 576 13:08:19 110001OQK CHIX 28 576 13:08:19 110001OQL CHIX 60 576 13:08:19 110001OQL CHIX 18 576 13:08:19 110001OQN CHIX 52 576 13:08:19 110001OQN CHIX 16 576 13:08:19 110001OQN CHIX 27 576 13:08:19 110001OQQ CHIX 90 576 13:08:19 R5AH099KAO XLON 92 576 13:08:19 R5AH099KAP XLON 26 576 13:08:19 R5AH099KAQ XLON 59 576 13:08:19 R5AH099KAQ XLON 89 576 13:08:19 0100018ER BATE 72 576 13:08:20 0100018EW BATE 10 576 13:08:20 0100018EW BATE 4 576 13:08:20 0100018EW BATE 90 576 13:08:20 0100018EZ BATE 60 576 13:08:20 0100018F0 BATE 85 576 13:08:20 R5AH099KA1 XLON 85 576 13:08:20 R5AH099KA2 XLON 89 576 13:08:20 R5AH099KA3 XLON 86 576 13:08:21 R5AH099KBV XLON 77 576 13:08:21 R5AH099KBW XLON 19 575 13:43:09 032810960020402 AQXE 19 575 13:43:09 032810960020403 AQXE 4 575 13:44:23 E0MVIkvonkpG TRQX 9 575 13:44:23 R5AH099PRS XLON 10 575 13:44:23 R5AH099PRT XLON 79 576 13:44:23 E0MVIkvonkqX TRQX 12 576 13:44:23 E0MVIkvonkqX TRQX 88 576 13:44:23 E0MVIkvonkqj TRQX 18 576 13:44:23 E0MVIkvonkqp TRQX 84 576 13:45:34 E0MVIkvonuLc TRQX 85 576 13:45:34 E0MVIkvonuLq TRQX 93 576 13:45:34 E0MVIkvonuM2 TRQX 89 576 13:45:34 E0MVIkvonuMA TRQX 61 576 13:45:34 E0MVIkvonuMF TRQX 27 576 13:45:34 E0MVIkvonuMF TRQX 86 576 13:45:34 E0MVIkvonuMN TRQX 90 576 13:45:34 E0MVIkvonuMR TRQX 12 576 13:45:34 E0MVIkvonuMU TRQX 87 576 13:45:49 E0MVIkvonw3P TRQX 85 576 13:45:49 R5AH099PZQ XLON 87 576 13:45:49 R5AH099PZR XLON 85 576 13:45:49 R5AH099PZS XLON 90 576 13:45:49 R5AH099PZT XLON 92 576 13:45:49 R5AH099PZU XLON 92 576 13:45:49 R5AH099PZV XLON 86 576 13:45:49 R5AH099PZW XLON 90 576 13:45:49 R5AH099PZX XLON 89 576 13:45:49 R5AH099PZY XLON 26 576 13:45:49 E0MVIkvonw5Q TRQX 60 576 13:45:49 E0MVIkvonw5Q TRQX 86 576 13:45:49 E0MVIkvonw5j TRQX 89 576 13:45:49 R5AH099PZZ XLON 90 576 13:45:49 010001GMA BATE 85 576 13:45:49 E0MVIkvonw64 TRQX 2 576 13:45:49 R5AH099PZ0 XLON 88 576 13:45:49 R5AH099PZ0 XLON 86 576 13:45:49 010001GMC BATE 91 576 13:45:49 E0MVIkvonw6H TRQX 86 576 13:45:57 R5AH099PZC XLON 89 576 13:45:57 R5AH099PZD XLON 92 576 13:45:57 R5AH099PZE XLON 49 576 13:45:57 032810960020664 AQXE 38 576 13:45:57 032810960020664 AQXE 86 576 13:45:57 032810960020666 AQXE 57 576 13:45:57 R5AH099PZF XLON 32 576 13:45:57 R5AH099PZF XLON 85 576 13:45:57 032810960020667 AQXE 89 576 13:46:14 R5AH099P0A XLON 80 576 13:46:14 110001ZR0 CHIX 10 575 13:53:14 R5AH099QPB XLON 9 575 13:53:14 R5AH099QPC XLON 11 575 13:53:14 E0MVIkvoojUE TRQX 6 575 13:53:14 E0MVIkvoojUE TRQX 11 575 13:53:14 010001IBK BATE 9 575 13:53:14 1100021ST CHIX 11 575 13:53:14 010001IBL BATE 16 575 13:53:14 E0MVIkvoojUN TRQX 88 576 13:53:14 032810960021250 AQXE 30 576 13:53:14 032810960021251 AQXE 30 576 13:53:14 032810960021251 AQXE 24 576 13:53:14 032810960021251 AQXE 63 576 13:53:14 032810960021254 AQXE 25 576 13:53:14 032810960021254 AQXE 3 576 13:53:14 032810960021256 AQXE 27 576 13:53:14 032810960021256 AQXE 14 575 13:56:13 E0MVIkvop208 TRQX 11 575 13:56:13 E0MVIkvop20A TRQX 1 575 13:56:13 E0MVIkvop20A TRQX 85 575 13:56:13 R5AH099Q38 XLON 89 575 13:56:13 R5AH099Q39 XLON 90 575 13:56:13 R5AH099Q3A XLON 84 575 13:56:13 R5AH099Q3B XLON 89 575 13:56:13 R5AH099Q3C XLON 88 575 13:56:13 R5AH099Q3D XLON 92 575 13:56:13 010001IZM BATE 92 575 13:56:13 R5AH099Q3F XLON 92 575 13:56:13 E0MVIkvop21t TRQX 5 575 13:56:15 R5AH099Q4W XLON 81 575 13:56:15 R5AH099Q4W XLON 5 575 13:56:15 E0MVIkvop2A2 TRQX 69 575 13:56:15 R5AH099Q4Y XLON 18 574 14:01:42 R5AH099RYD XLON 27 574 14:01:42 R5AH099RYE XLON 28 575 14:01:42 010001K4P BATE 58 575 14:01:42 010001K4P BATE 71 575 14:01:42 010001K4R BATE 24 575 14:01:42 E0MVIkvopTMr TRQX 66 575 14:01:42 E0MVIkvopTMr TRQX 52 575 14:01:42 E0MVIkvopTN1 TRQX 86 575 14:01:42 032810960021949 AQXE 40 575 14:01:43 010001K4T BATE 41 575 14:01:43 010001K4T BATE 5 575 14:01:43 010001K4V BATE 35 575 14:01:43 010001K4W BATE 42 575 14:01:43 010001K4W BATE 8 575 14:01:43 E0MVIkvopTRZ TRQX 27 575 14:01:43 032810960021952 AQXE 29 575 14:01:43 032810960021952 AQXE 25 575 14:01:43 E0MVIkvopTRf TRQX 28 575 14:01:43 E0MVIkvopTRf TRQX 89 575 14:02:49 E0MVIkvopcEn TRQX 90 575 14:02:49 E0MVIkvopcEu TRQX 93 575 14:02:49 E0MVIkvopcF0 TRQX 90 575 14:02:49 010001KF7 BATE 92 575 14:02:49 010001KF8 BATE 59 575 14:02:49 010001KF9 BATE 31 575 14:02:49 010001KF9 BATE 31 575 14:02:49 010001KFB BATE 6 575 14:02:49 010001KFB BATE 51 575 14:02:49 010001KFB BATE 85 575 14:02:49 010001KFE BATE 18 575 14:02:49 010001KFF BATE 66 575 14:02:49 010001KFF BATE 91 575 14:02:49 010001KFH BATE 90 575 14:02:49 010001KFI BATE 90 575 14:02:49 010001KFJ BATE 92 575 14:02:49 010001KFK BATE 90 575 14:02:49 E0MVIkvopcG8 TRQX 91 575 14:02:49 010001KFL BATE 89 575 14:02:49 E0MVIkvopcGP TRQX 87 575 14:02:49 010001KFM BATE 92 575 14:02:49 E0MVIkvopcGU TRQX 87 575 14:02:49 010001KFN BATE 86 575 14:02:49 E0MVIkvopcGa TRQX 87 575 14:02:49 010001KFO BATE 86 575 14:02:49 E0MVIkvopcGi TRQX 44 575 14:02:50 010001KFP BATE 12 575 14:02:50 E0MVIkvopcGm TRQX 90 575 14:03:04 E0MVIkvopedk TRQX 14 575 14:03:04 010001KI3 BATE 9 575 14:03:05 R5AH099R8V XLON 11 575 14:03:05 R5AH099R8W XLON 9 575 14:03:05 E0MVIkvopej1 TRQX 10 575 14:03:05 E0MVIkvopej3 TRQX 14 575 14:04:47 R5AH099SJM XLON 9 575 14:04:47 R5AH099SJN XLON 9 575 14:04:47 E0MVIkvopr0d TRQX 12 575 14:04:47 110002593 CHIX 9 575 14:04:47 010001KV3 BATE 12 575 14:04:47 110002594 CHIX 8 575 14:04:47 032810960022385 AQXE 1 575 14:04:47 032810960022385 AQXE 89 575 14:04:47 R5AH099SJO XLON 86 575 14:04:47 R5AH099SJP XLON 86 575 14:04:47 R5AH099SJQ XLON 91 575 14:06:34 R5AH099SW9 XLON 16 574 14:08:27 R5AH099SE2 XLON 16 574 14:08:27 R5AH099SE3 XLON 17 574 14:08:27 E0MVIkvoqK42 TRQX 16 574 14:08:27 010001M26 BATE 16 574 14:08:27 010001M27 BATE 17 574 14:08:27 E0MVIkvoqK44 TRQX 11 574 14:12:31 R5AH099T1M XLON 11 574 14:12:31 R5AH099T1N XLON 9 574 14:12:50 1100028IB CHIX 9 574 14:12:50 1100028IC CHIX 10 574 14:12:50 R5AH099T49 XLON 10 574 14:12:50 R5AH099T4A XLON 9 574 14:12:50 032810960023401 AQXE 9 574 14:12:50 032810960023402 AQXE 22 573 14:15:07 110002994 CHIX 19 573 14:15:07 110002994 CHIX 41 573 14:15:07 R5AH099UKT XLON 23 573 14:15:07 010001NT9 BATE 19 573 14:15:07 E0MVIkvorB08 TRQX 44 573 14:15:07 110002996 CHIX 25 573 14:15:07 010001NTA BATE 21 573 14:15:07 E0MVIkvorB0A TRQX 45 573 14:15:07 R5AH099UKU XLON 45 573 14:15:07 032810960023621 AQXE 48 573 14:15:07 032810960023622 AQXE 85 574 14:15:07 032810960023623 AQXE 13 573 14:17:33 R5AH099U0G XLON 15 573 14:17:33 R5AH099U0H XLON 20 573 14:17:33 010001OIQ BATE 18 573 14:17:33 110002ABC CHIX 17 573 14:17:33 E0MVIkvorWbQ TRQX 19 573 14:17:33 010001OIS BATE 18 573 14:17:33 E0MVIkvorWbS TRQX 18 573 14:17:33 032810960023841 AQXE 23 573 14:17:33 032810960023842 AQXE 17 573 14:19:01 010001OVN BATE 18 572 14:31:34 R5AH099XI2 XLON 19 572 14:31:34 R5AH099XI3 XLON 34 572 14:31:34 010001SC6 BATE 25 572 14:31:34 E0MVIkvotCZh TRQX 10 572 14:31:34 010001SC7 BATE 27 572 14:31:34 E0MVIkvotCZj TRQX 28 572 14:31:34 010001SC7 BATE 30 573 14:31:34 032810960025262 AQXE 26 573 14:31:34 032810960025262 AQXE 44 573 14:31:34 110002FFP CHIX 46 573 14:31:34 110002FFP CHIX 25 573 14:31:34 032810960025265 AQXE 29 573 14:31:34 032810960025265 AQXE 29 573 14:31:38 032810960025273 AQXE 29 573 14:31:38 032810960025273 AQXE 28 573 14:31:38 032810960025273 AQXE 90 573 14:31:38 E0MVIkvotD97 TRQX 8 573 14:31:38 E0MVIkvotD9A TRQX 84 573 14:31:38 E0MVIkvotD9A TRQX 51 573 14:31:38 110002FHX CHIX 35 573 14:31:38 110002FHX CHIX 15 573 14:31:38 110002FHZ CHIX 60 573 14:31:38 110002FHZ CHIX 13 573 14:31:38 110002FHZ CHIX 84 573 14:31:38 E0MVIkvotD9I TRQX 26 573 14:31:38 032810960025277 AQXE 25 573 14:31:38 032810960025277 AQXE 37 573 14:31:38 032810960025277 AQXE 4 573 14:31:38 032810960025280 AQXE 43 573 14:31:38 110002FI2 CHIX 42 573 14:31:38 E0MVIkvotD9Q TRQX 1 573 14:31:38 E0MVIkvotD9S TRQX 13 572 14:32:12 E0MVIkvotIOR TRQX 10 572 14:32:12 R5AH099XPP XLON 10 572 14:32:12 R5AH099XPQ XLON 14 572 14:32:12 E0MVIkvotIOT TRQX 15 572 14:32:12 010001SLS BATE 16 572 14:32:12 010001SLT BATE 11 572 14:32:12 032810960025339 AQXE 12 572 14:32:12 032810960025340 AQXE 14 572 14:34:09 R5AH099XZ1 XLON 15 572 14:34:09 R5AH099XZ2 XLON 18 572 14:34:09 E0MVIkvotXhb TRQX 14 572 14:34:09 110002GMX CHIX 19 572 14:34:09 010001T8W BATE 4 572 14:34:09 110002GMY CHIX 19 572 14:34:09 010001T8X BATE 19 572 14:34:09 E0MVIkvotXhd TRQX 11 572 14:34:09 110002GMY CHIX 21 572 14:34:09 032810960025532 AQXE 22 572 14:34:09 032810960025533 AQXE 92 572 14:34:09 R5AH099X1X XLON 17 571 14:34:09 E0MVIkvotYVh TRQX 18 571 14:34:09 R5AH099X13 XLON 17 571 14:34:09 E0MVIkvotYVj TRQX 17 571 14:34:09 R5AH099X14 XLON 17 571 14:34:09 110002GRW CHIX 16 571 14:34:09 110002GRX CHIX 85 572 14:34:09 R5AH099X17 XLON 20 572 14:34:09 R5AH099X1A XLON 71 572 14:34:09 R5AH099X1A XLON 20 571 14:34:10 010001TCT BATE 20 571 14:34:10 010001TCU BATE 13 572 14:39:25 R5AH099YTV XLON 12 572 14:39:25 R5AH099YTW XLON 19 572 14:39:25 E0MVIkvouCbd TRQX 21 572 14:39:25 010001UY4 BATE 19 572 14:39:25 110002IQL CHIX 17 572 14:39:25 110002IQM CHIX 21 572 14:39:25 010001UY5 BATE 18 572 14:39:25 E0MVIkvouCbf TRQX 19 572 14:39:25 032810960025973 AQXE 17 572 14:39:25 032810960025974 AQXE 87 572 14:39:25 R5AH099YTZ XLON 86 572 14:39:25 R5AH099YT0 XLON 86 572 14:39:25 R5AH099YT1 XLON 85 572 14:40:50 R5AH099YZN XLON 95 572 14:40:50 R5AH099YZN XLON 28 572 14:48:31 032810960026815 AQXE 27 571 14:55:20 R5AH0990I6 XLON 26 571 14:55:20 R5AH0990I7 XLON 12 571 14:59:19 R5AH09900O XLON 11 571 14:59:19 R5AH09900P XLON 12 571 14:59:19 E0MVIkvowIuX TRQX 13 571 14:59:19 010001ZPS BATE 10 571 14:59:19 110002P2D CHIX 10 571 14:59:19 110002P2E CHIX 12 571 14:59:19 010001ZPT BATE 11 571 14:59:19 E0MVIkvowIuZ TRQX 17 571 15:01:16 0100020BI BATE 5 571 15:01:16 0100020BJ BATE 12 571 15:01:16 R5AH09908C XLON 11 571 15:01:29 0100020BJ BATE 17 571 15:01:29 0100020DN BATE 14 571 15:01:29 R5AH099090 XLON 14 571 15:01:29 110002PUK CHIX 14 571 15:01:29 E0MVIkvowZl9 TRQX 14 571 15:01:29 032810960028044 AQXE 92 572 15:13:48 R5AH0992S9 XLON 88 572 15:18:27 R5AH0992CX XLON 86 572 15:18:27 R5AH0992CY XLON 3 572 15:18:27 R5AH0992CY XLON 92 572 15:18:28 R5AH0992C0 XLON 15 572 15:42:59 R5AH0995OW XLON 17 572 15:42:59 R5AH0995OX XLON 21 572 15:42:59 010002CIP BATE 18 572 15:42:59 1100034MJ CHIX 19 572 15:42:59 1100034MK CHIX 22 572 15:42:59 010002CIQ BATE 28 573 15:42:59 E0MVIkvp0hox TRQX 39 573 15:42:59 E0MVIkvp0hox TRQX 17 573 15:42:59 E0MVIkvp0hox TRQX 67 573 15:42:59 E0MVIkvp0hp5 TRQX 20 573 15:42:59 E0MVIkvp0hp5 TRQX 20 573 15:42:59 E0MVIkvp0hpB TRQX 65 573 15:42:59 E0MVIkvp0hpB TRQX 87 573 15:42:59 032810960032023 AQXE 2 573 15:42:59 032810960032023 AQXE 53 573 15:42:59 E0MVIkvp0hpt TRQX 12 573 15:42:59 032810960032025 AQXE 12 572 15:43:39 1100034Y1 CHIX 10 572 15:43:39 010002CS2 BATE 12 572 15:43:39 1100034Y2 CHIX 11 572 15:43:39 010002CS3 BATE 10 572 15:43:39 032810960032111 AQXE 11 572 15:43:39 032810960032112 AQXE 16 572 16:01:06 R5AH0997KY XLON 70 572 16:01:06 R5AH0997KY XLON 86 572 16:01:06 R5AH0997K0 XLON 90 572 16:01:06 R5AH0997K1 XLON 86 572 16:01:06 R5AH0997K2 XLON 87 572 16:01:06 R5AH0997K3 XLON 85 572 16:01:06 R5AH0997K4 XLON 89 572 16:01:06 R5AH0997K5 XLON 85 572 16:01:06 R5AH0997K6 XLON 22 572 16:01:06 R5AH0997K7 XLON 16 572 16:01:06 R5AH0997K7 XLON 14 571 16:04:26 R5AH0997XA XLON 15 571 16:04:26 R5AH0997XB XLON 28 572 16:04:26 110003BZT CHIX 28 572 16:04:26 110003BZT CHIX 36 572 16:04:26 110003BZT CHIX 47 572 16:04:26 E0MVIkvp2OTJ TRQX 14 572 16:04:26 E0MVIkvp2OTJ TRQX 14 572 16:04:26 E0MVIkvp2OTJ TRQX 17 572 16:04:26 E0MVIkvp2OTJ TRQX 91 572 16:04:26 E0MVIkvp2OTZ TRQX 84 572 16:04:26 110003BZW CHIX 14 572 16:04:26 010002I9B BATE 78 572 16:04:26 010002I9B BATE 38 572 16:04:26 110003BZX CHIX 50 572 16:04:26 110003BZX CHIX 14 572 16:04:26 032810960034314 AQXE 70 572 16:04:26 032810960034314 AQXE 43 572 16:04:26 010002I9D BATE 48 572 16:04:26 010002I9D BATE 2 572 16:04:26 E0MVIkvp2OVI TRQX 56 572 16:04:26 E0MVIkvp2OVI TRQX 11 572 16:04:26 032810960034316 AQXE 11 571 16:05:22 R5AH09972N XLON 11 571 16:05:22 R5AH09972O XLON 9 572 16:10:49 R5AH0998MS XLON 13 572 16:10:49 E0MVIkvp2tFz TRQX 11 572 16:10:49 E0MVIkvp2tG1 TRQX 9 572 16:10:49 R5AH0998MT XLON 14 572 16:10:49 010002M6A BATE 10 572 16:10:49 110003GVQ CHIX 10 572 16:10:49 110003GVR CHIX 2 572 16:10:49 010002M6B BATE 12 572 16:10:49 010002M6B BATE 13 572 16:11:31 E0MVIkvp2wKm TRQX 17 572 16:11:31 010002MGM BATE 87 572 16:16:32 R5AH0998EM XLON 89 572 16:16:32 R5AH0998EN XLON 88 572 16:16:32 R5AH0998EO XLON 68 572 16:16:32 R5AH0998EP XLON 23 572 16:16:32 R5AH0998EP XLON 88 572 16:16:32 R5AH0998ER XLON 87 572 16:16:32 R5AH0998ES XLON 86 572 16:16:32 R5AH0998ET XLON 15 572 16:16:32 R5AH0998EU XLON 76 572 16:16:32 R5AH0998EU XLON 87 572 16:16:32 R5AH0998EW XLON 33 572 16:16:32 R5AH0998EX XLON 60 572 16:16:32 R5AH0998EX XLON 90 572 16:16:32 R5AH0998EZ XLON 91 572 16:16:32 R5AH0998E0 XLON 86 572 16:16:32 110003JJ5 CHIX 88 572 16:16:32 R5AH0998E1 XLON 67 572 16:16:32 110003JJ6 CHIX 17 572 16:16:32 110003JJ6 CHIX 92 572 16:16:32 010002OAJ BATE 11 572 16:16:32 110003JJ8 CHIX 28 572 16:16:32 110003JJ8 CHIX 49 572 16:16:32 110003JJ8 CHIX 85 572 16:16:32 E0MVIkvp3KsA TRQX 51 572 16:16:32 R5AH0998E2 XLON 35 572 16:16:32 R5AH0998E2 XLON 49 572 16:16:32 110003JJB CHIX 28 572 16:16:32 110003JJB CHIX 8 572 16:16:32 110003JJB CHIX 27 572 16:16:33 010002OB3 BATE 58 572 16:16:33 010002OB3 BATE 26 572 16:16:33 010002OB5 BATE 3 572 16:16:33 R5AH0998E4 XLON 58 572 16:16:33 R5AH0998E4 XLON 92 572 16:16:33 R5AH0998E6 XLON 91 572 16:16:33 R5AH0998E7 XLON 86 572 16:16:33 R5AH0998E8 XLON 53 572 16:16:33 R5AH0998E9 XLON 34 572 16:16:33 R5AH0998E9 XLON 14 572 16:16:33 E0MVIkvp3L3O TRQX 65 572 16:16:33 110003JKB CHIX 91 572 16:19:29 R5AH0999RL XLON 86 572 16:19:29 R5AH0999RM XLON 131 573 16:23:47 R5AH099AND XLON 40 573 16:23:47 R5AH099ANF XLON 86 573 16:23:47 R5AH099ANF XLON 127 573 16:23:47 R5AH099AOH XLON 139 573 16:23:47 R5AH099AOI XLON 28 573 16:23:47 R5AH099AOJ XLON 104 573 16:23:47 R5AH099AOJ XLON 19 573 16:23:47 R5AH099AOL XLON 108 573 16:23:47 R5AH099AOL XLON 74 573 16:23:47 R5AH099AON XLON 62 573 16:23:47 R5AH099AON XLON 63 573 16:23:47 R5AH099AOP XLON 62 573 16:23:47 R5AH099AOP XLON 5 573 16:23:47 R5AH099AOP XLON 124 573 16:23:47 R5AH099AOS XLON 6 573 16:23:47 R5AH099AOS XLON 139 573 16:23:47 R5AH099AOU XLON 138 573 16:23:47 R5AH099AOV XLON 95 573 16:23:47 R5AH099AOW XLON 3 573 16:23:47 R5AH099AOW XLON 32 573 16:23:47 R5AH099AOW XLON 133 573 16:23:47 R5AH099AOZ XLON 127 573 16:23:47 R5AH099AO0 XLON 127 573 16:23:47 R5AH099AO1 XLON 88 573 16:23:47 R5AH099AO2 XLON 48 573 16:23:47 R5AH099AO2 XLON 127 573 16:23:47 R5AH099AO4 XLON 132 573 16:23:47 R5AH099AO5 XLON 73 573 16:23:47 R5AH099AO6 XLON 64 573 16:23:47 R5AH099AO6 XLON 134 573 16:23:47 R5AH099AO8 XLON 92 573 16:23:47 R5AH099AO9 XLON 24 573 16:23:47 R5AH099AO9 XLON 15 573 16:23:47 R5AH099AO9 XLON 136 573 16:23:47 R5AH099AOC XLON 126 573 16:23:47 R5AH099AOD XLON 134 573 16:23:47 R5AH099AOE XLON 137 573 16:23:47 R5AH099AOF XLON 131 573 16:23:47 R5AH099APG XLON 25 573 16:23:47 R5AH099APH XLON 106 573 16:23:47 R5AH099APH XLON 132 573 16:23:47 R5AH099APJ XLON 131 573 16:23:47 R5AH099APK XLON 1 573 16:23:47 R5AH099APL XLON 133 573 16:23:47 R5AH099APL XLON 1 573 16:23:47 R5AH099APN XLON 131 573 16:23:47 R5AH099APN XLON 137 573 16:23:47 R5AH099APP XLON 102 573 16:23:47 R5AH099APQ XLON 36 573 16:23:47 R5AH099APQ XLON 135 573 16:23:48 R5AH099APS XLON 133 573 16:23:48 R5AH099APT XLON 102 573 16:23:48 R5AH099APU XLON 36 573 16:23:48 R5AH099APU XLON 129 573 16:23:48 R5AH099APW XLON 136 573 16:23:48 R5AH099APX XLON 128 573 16:24:05 R5AH099AQT XLON 133 573 16:24:05 R5AH099AQU XLON