Düsseldorf (ots) -Seit dem 1. April läuft auf LinkedIn die Kampagne itscopperinside des Kupferverbandes - eine Initiative, die zeigt, wie allgegenwärtig Kupfer in unserem Alltag ist. Denn oft steckt das rote Metall genau dort, wo es am wenigsten vermutet wird. Und genau das will der Verband sichtbar machen.Warum itscopperinside?Kupfer begleitet uns täglich, doch kaum jemand macht sich bewusst, wie entscheidend es für viele Lebensbereiche ist. Es steckt nicht nur in offensichtlichen Anwendungen wie Stromkabeln oder Wasserleitungen, sondern auch in Dingen, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken: in der E-Gitarre, die legendäre Riffs zum Leben erweckt, in der Induktionsplatte, die das Abendessen auf Temperatur bringt, oder in den Klimaanlagen, die für angenehme Raumluft sorgen. Mit itscopperinside zeigt der Kupferverband auf LinkedIn Woche für Woche, welche Rolle Kupfer in Technik, Ernährung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit spielt. Die Kampagne soll Bewusstsein schaffen - unterhaltsam, verständlich und mit Aha-Effekt!Kupfer steckt in den überraschendsten DingenJeder weiß, dass Kupfer ein hervorragender Stromleiter ist. Aber wusstest du, dass Lady Liberty ein Gewand aus reinem Kupfer trägt? Dass dunkle Schokolade Kupfer enthält, das für unser Immunsystem wichtig ist? Oder dass Kupfer dein Geld mobil macht? Jedes dieser Beispiele zeigt, dass Kupfer nicht nur ein Werkstoff, sondern ein echtes Multitalent ist - und unser Leben oft im Verborgenen erleichtert.Folge der Kampagne & entdecke Kupfer neu!Die Kampagne itscopperinside läuft seit April auf LinkedIn, mit spannenden Fakten, cleveren Vergleichen und unterhaltsamen Anekdoten. Zusätzlich gibt es die Kampagne auch zum Mitnehmen. Auf Messen, Kongressen und Veranstaltungen des Kupferverbandes werden speziell designte Postkarten verteilt, die Kupfer in unerwarteten Anwendungen zeigen. Wer also wissen will, wo überall Kupfer drinsteckt und warum es unersetzlich ist, sollte der Kampagne auf LinkedIn folgen - oder die Veranstaltungen des Kupferverbandes besuchen!