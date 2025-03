DJ MÄRKTE ASIEN/Angst vor Zöllen sorgt für starke Verkäufe - Tokio bricht um 4% ein

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Teils massive Kursverluste haben die Börsen in Ostasien am Montag eingefahren, nachdem es am Freitag an der Wall Street steil abwärts gegangen war. Dort hatten viele Akteure angesichts von Konjunktur- und Inflationssorgen sowie wegen der Unsicherheit im Hinblick auf weitere US-Strafzölle die Reißleine gezogen. Und für den Start am Montag signalisieren die Futures auf die US-Indizes bereits weitere deutliche Abgaben.

Am härtesten traf es den Tokioter Nikkei-225-Index, der um 4,0 Prozent auf 35.618 Punkte in den Keller rauschte, auf das niedrigste Niveau seit rund einem halben Jahr. Er bekam zusätzlich Gegenwind vom weiter aufwertenden Yen. Der Dollar kostete zuletzt 148,80 Yen, etwa 2 Yen weniger als zur gleichen Zeit am Freitag. Hintergrund ist eine breite Dollarschwäche seit Freitag, ausgelöst von Sorgen um die US-Konjunktur. Sicherheit suchten Anleger in diesem Umfeld wie schon in den USA in Staatsanleihen, deren Renditen entsprechend sanken.

Der Kospi in Seoul sackte um 3,0 Prozent ab. Hier dürfte die Abwärtstendenz dadurch verstärkt worden sein, dass die lokalen Regulierungsbehörden Leerverkäufe nach einem vorübergehenden Verbot nun wieder erlauben. In Schanghai ging es um 0,5 Prozent abwärts, in Hongkong lag der HSI im dortigen Späthandel 1,3 Prozent im Minus. Für etwas Unterstützung könnten Wirtschaftsdaten aus China gesorgt haben, sowie eine Kapitalspritze für den Bankensektor. Die Einkaufsmanagerindizes für März fielen besser aus als im Vormonat und teils auch besser als erwartet. Derweil erhalten die vier Geldhäuser Bank of Communications (Kurs +1,4%), Bank of China (+2,0%), Postal Savings Bank of China (+0,6%) und China Construction Bank (+3,6%) insgesamt 500 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 65 Milliarden Euro) vom Finanzministerium Chinas als Eigenkapitalspritze. Laut den Analysten der Commerzbank handelt es sich dabei allerdings nur um die konkrete Umsetzung einer schon früher avisierten Maßnahme.

Hauptthema und größter Unsicherheitsfaktor waren an allen Plätzen aber die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump, zumal mit BLick auf den bevorstehenden 2. April. Der Terim steht schon länger im Raum als Stichtag, ab dem nicht nur mittlerweile beschlossene Strafzölle - beispielsweise auf Autoimporte - greifen sollen; zu befürchten ist dazu, dass Trump dann weitere, sogenannte reziproke Zölle verkünden wird, mit denen er auf Zölle reagieren will, die andere Staaten auf US-Produkte erheben.

Unter den Einzelwerten traf es in Tokio Aktien aus dem Chipsektor besonders hart. Advantest und Tokyo Electron verloren 7,6 bzw. 6,6 Prozent. In Seoul büßten SK Hynix und Samsung Electronics 4,3 bzw 4,0 Prozent ein, für Hanmi Semiconductor ging es um 11 Prozent nach unten.

Auch Bankaktien wurden verkauft. In Tokio ging es für Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial oder Nomura um 4,6 bzw. 3,6 bzw. 5,5 Prozent abwärts. Autoaktien wie Toyota, Honda oder Mazda gaben um rund 3 Prozent nach, in Seoul rutschten Hyundai um 3,8 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.843,40 -1,7% -2,2% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 35.617,56 -4,0% -7,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.481,12 -3,0% +3,4% 09:00 Schanghai-Comp. 3.333,75 -0,5% -0,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.188,41 -1,0% +16,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) Feiertag +5,0% Taiex (Taipeh) 20.695,90 -4,2% -6,2% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0831 0,1 1,0816 1,0788 +4,6% EUR/JPY 161,10 -0,5 161,86 162,45 -0,2% EUR/GBP 0,8355 -0,1 0,8363 0,8327 +1,2% GBP/USD 1,2964 0,2 1,2933 1,2956 +3,4% USD/JPY 148,74 -0,6 149,65 150,58 -4,6% USD/KRW 1.471,63 0,1 1.470,40 1.466,67 -0,3% USD/CNY 7,1722 -0,1 7,1799 7,1829 -0,4% USD/CNH 7,2563 -0,2 7,2709 7,2725 -0,8% USD/HKD 7,7788 0,0 7,7787 7,7774 +0,1% AUD/USD 0,6284 0,1 0,6280 0,6289 +1,9% NZD/USD 0,5716 0,2 0,5707 0,5714 +2,2% BTC/USD 81.931,85 -0,3 82.178,35 85.741,45 -9,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,17 69,05 +0,2% +0,12 +1,6% Brent/ICE 73,56 73,38 +0,2% +0,18 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3124,615 3085,3 +1,3% +39,32 +17,6% Silber 31,66 31,55 +0,3% +0,11 +13,0% Platin 922,18 911,62 +1,2% +10,56 +3,9% Kupfer 5,1085 5,13 -0,4% -0,02 +25,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

