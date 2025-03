München (ots) -- Überschwemmung in der Kleingartenanlage Mannheim Süd- Falsche Heckenlieferung bei Daniel und Heckenchaos bei Frank- Ab 31. März 2025 um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+Diese Woche heißt es endlich Wasser marsch! Die Wasserleitungen in der Kleingartenanlage werden aufgedreht. Doch dabei läuft nicht alles nach Plan. Überhaupt ist in den Gärten einiges los. Enikö und Wendelin kämpfen mit einer widerspenstigen Wurzel, während Frank und Daniel mit ihren Hecken beschäftigt sind. Die neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" sind ab 31. März 2025 täglich von Montag bis Freitag um 16:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen."Wasser ist das Wichtigste, alles andere ist ein guter Nebeneffekt." In einer Kleingartenanlage ist Wasser essenziell, damit die Gärtner ihren Garten pflegen können. Deshalb werden die Leitungen erneuert, bevor das Wasser für die kommende Saison angestellt werden kann. Vorsitzender Alex und seine Helfer Uwe und Jürgen kümmern sich um die Instandsetzung und bauen ein neues Ventil für die Leitungen ein. Eigentlich kann Alex seinen Kollegen blind vertrauen, doch als er zur Kontrolle vorbeischaut, ist er wenig begeistert. Das Ventil sollte an einer anderen Stelle angebracht werden. Zum Glück lässt sich diese Schwierigkeit schnell beheben und es heißt: Wasser marsch! Dann der nächste Schock - die Kleingartenanlage steht unter Wasser. Die Schieber der Wasserleitungen sind unplanmäßig offen gewesen, deshalb ist das Wasser in die Überlaufschächte geflossen. Das sollte nicht passieren. Kann Alex das Problem beheben?Enikö und Wendelin stehen vor einer ganz anderen Herausforderung. In ihrem Garten liegt unter der Erde eine riesige Wurzel, die entfernt werden muss. Mit einer Kettensäge geht es der Wurzel an den Kragen. Einfach ist diese Aufgabe nicht und wirft Enikö und Wendelin ganz schön aus ihrem Zeitplan.Bei Daniel und Frank dreht sich alles um das Thema Hecke. Der selbsternannte "Chaosgärtner" Frank schneidet seine Hecke und vertraut hierbei ausschließlich auf sein Augenmaß. Regelmäßig passieren ihm Missgeschicke, wie z.B. das versehentliche Durchtrennen des Kabels der elektrischen Heckenschere. Doch Frank und seine Frau nehmen diesen Fauxpas mit Humor. Bei Daniel muss alles so akkurat wie möglich sein. Deshalb überlässt er nichts dem Zufall. Die Heckenbestellung ist pünktlich angekommen und die Platzierung gründlich ausgemessen. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Falsch gedacht! Bei der Aufstellung der einzelnen Heckenpflanzen fällt auf, dass eine Pflanze fehlt. Kann Daniel noch rechtzeitig Nachschub besorgen, bevor ihm seine Helfer abspringen?Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung ab 31. März 2025, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim erzählt die schönsten Geschichten aus der Welt der Kleingartenanlagen. Eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern" arbeitet mit viel Herzblut an blühenden Gärten und Freizeitoasen. In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eins verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6002102