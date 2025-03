EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: flatexDEGIRO AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht

flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.03.2025 / 10:08 CET/CEST

Aktienrückkauf - Wochenbericht Im Zeitraum vom 24. März 2025 bis einschließlich 28. März 2025 hat die flatexDEGIRO AG insgesamt 138.072 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 30. September 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Stück Aktien Durchschnittskurs in EUR 24.03.2025 24.083 21,82 25.03.2025 23.028 22,13 26.03.2025 23.155 22,21 27.03.2025 32.324 21,89 28.03.2025 35.482 21,66

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 01. Oktober 2024 bis einschließlich 28. März 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.463.786 Aktien. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über eine von der flatexDEGIRO AG beauftragte Investmentbank. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der flatexDEGIRO AG veröffentlicht ( https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm ). Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung, die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für Kunden kontinuierlich zu verbessern und führende Standards in Bezug auf Produkt-, Preis- und Plattformqualität zu setzen. Mit über 3 Millionen Kundenkonten und rund 63 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2024 ist flatexDEGIRO einer der größten Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.flatexdegiro.com/de



