Oldenburg (ots) -Mit Photovoltaik, Speicher und intelligentem Energiemanagementsystem lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen.Unternehmen können ihre Energiekosten und CO2-Emissionen deutlich senken, indem sie Photovoltaikanlagen mit Speicherlösungen und intelligentem Energiemanagement kombinieren. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Digitalisierung und Vernetzung der Energiesysteme zu. Sie ermöglichen eine präzisere Steuerung der Energieversorgung, indem Verbrauch und Erzeugung in Echtzeit überwacht und dynamisch angepasst werden. Künstliche Intelligenz verbessert diese Prozesse zusätzlich durch präzise Prognosen von Energieerzeugung und -verbrauch. Herbert Warnecke, Key Account Leiter Green Solutions bei EWE, erklärt, wie Unternehmen ihre Energieversorgung zukunftssicher und wirtschaftlich optimieren können.Warum ist die intelligente Vernetzung von Photovoltaik und Speichern für Unternehmen wichtig?Die intelligente Kombination von Photovoltaikanlagen (PV) und Speichersystemen maximiert den Eigenverbrauch von Solarstrom, optimiert die Energieversorgung und senkt die Betriebskosten. Unternehmen können den erzeugten Strom gezielt speichern und genau dann nutzen, wenn er benötigt wird. Das bringt gleich mehrere Vorteile: höhere Wirtschaftlichkeit, größere Unabhängigkeit von Energieversorgern, Schutz vor schwankenden Strompreisen und mehr Versorgungssicherheit. Zudem trägt die Reduzierung des CO2-Ausstoßes zur Nachhaltigkeitsstrategie bei. Ein weiterer Pluspunkt: Die Förderung von PV-Anlagen wird zunehmend zurückgefahren, wenn sie nicht aktiv zur Stabilität und Effizienz des Energiemarktes beitragen, sich also nicht markt- bzw. netzdienlich verhalten. Die Flexibilisierung der Netzeinspeisung einer ansonsten unflexiblen PV-Erzeugung wird durch die intelligente Steuerung eines Batteriespeichers gelöst.Wie unterstützen Sie Unternehmen bei der Umsetzung solcher Lösungen?EWE ist Komplettanbieter für maßgeschneiderte Photovoltaik- und Speicherlösungen. Von der Beratung über die Analyse und Planung bis hin zum Bau und Betrieb erhalten Unternehmen bei uns alles aus einer Hand. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal: Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Tochterunternehmen be.storaged erhalten unsere Kunden Zugang zur innovativen KI-gestützten Steuerung des eigens entwickelten Energiemanagementsystems okean und profitieren so von maximaler Effizienz und Wirtschaftlichkeit.Was genau unterscheidet okean von anderen Energiemanagementsystemen?Während herkömmliche Energiemanagementlösungen häufig isolierte Optimierungen vornehmen, setzt okean auf einen vernetzten Ansatz, der Erzeugung, Speicherung und Verbrauch intelligent miteinander verknüpft. Die Software analysiert kontinuierlich Lastprofile, Netzanforderungen und Marktpreise, um Energieflüsse nicht nur zu steuern, sondern aktiv wirtschaftlich zu optimieren. Die Stärke liegt in der gezielten Auswahl und Priorisierung von Nutzungsszenarien sowie der parallelen Ausführung mehrerer Anwendungsfälle. Durch Peak Shaving, Eigenverbrauchsoptimierung, präzise Prognosen und Beschaffungsoptimierung können die Kosten deutlich gesenkt werden. Gleichzeitig eröffnet die Flexibilitätsvermarktung zusätzliche Erlöspotenziale und ermöglicht eine direkte Monetarisierung. Damit transformiert okean das Energiemanagement von einer operativen Notwendigkeit zu einem strategischen Hebel für eine nachhaltige und wirtschaftlich effiziente Energiezukunft.Wie lässt sich eine Komplettlösung finanzieren?Für die Umsetzung einer Photovoltaik- und Speicherlösung mit einem intelligenten Energiemanagementsystem können staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für erneuerbare Energien und Energiespeicher genutzt werden, die die Investitionskosten deutlich reduzieren. Alternativ bieten sich Ratenzahlungs- oder Mietmodelle an, die keine hohen Anfangsinvestitionen erfordern. Darüber hinaus amortisiert sich die Lösung durch direkte Kosteneinsparungen und zusätzliche Erlöse aus der Flexibilitätsvermarktung. So entsteht ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das langfristig wirtschaftliche Vorteile sichert.Jetzt kostenloses Whitepaper herunterladenVertiefen Sie Ihr Wissen mit dem EWE-Whitepaper: Erhalten Sie konkrete Zahlen, praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung von PV-Anlage, Speicher und intelligentem Energiemanagement in Ihrem Unternehmen.business.ewe.de/ems-whitepaperWeitere Informationen zum Thema finden Sie unter business.ewe.de/solar (https://business.ewe.de/energie/photovoltaik/solar)Pressekontakt:EWE AktiengesellschaftTirpitzstraße 3926122 OldenburgT: +49 441 4805-0M: presse@ewe.deOriginal-Content von: EWE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108796/6002138