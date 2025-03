Shenzhen, China, 31. März 2025 (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier in den Bereichen modulare Energiespeicherung, Laden von Elektrofahrzeugen und Stromqualitätslösungen, hat offiziell seine strategische ESG-Initiative "Energie für alle" ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die globale Energiegerechtigkeit und -integration zu fördern. Die Initiative basiert auf den Unternehmenswerten Aufrichtigkeit, Integrität und Langfristigkeit und unterstreicht das Engagement von SINEXCEL, Energiebarrieren zu überwinden und den Zugang zu sauberer Energie zu erweitern, um so den Weg für globale Energiefreiheit zu ebnen.Aufbau eines integrativen Ökosystems für Energiegleichheit und -integration- Bildung stärken: SINEXCEL geht Partnerschaften mit Universitäten ein, um Praktika anzubieten und in der Energietechnologieforschung zusammenzuarbeiten und die nächste Generation von Energieinnovatoren zu fördern.- Ökologische Nachhaltigkeit fördern: SINEXCEL hat sich dem Umweltschutz verschrieben und entwickelt Energielösungen in seinen Fabriken mit geringem Kohlendioxidausstoß und integriert grüne Praktiken in seinen Betrieb.- Energielücke schließen: Durch die Bereitstellung von Energielösungen in unterversorgten Regionen - von netzfernen Dörfern in Myanmar bis hin zu Gemeinden in Malawi - sorgt SINEXCEL für einen zuverlässigen Zugang zu Elektrizität und unterstützt gleichzeitig die lokale Entwicklung.- Fortschritt im Gesundheitswesen durch Technologie: Durch den Einsatz von Innovationen unterstützt SINEXCEL Gesundheitsinitiativen, die Leben schützen und das allgemeine Wohlbefinden verbessern.Ausweitung der globalen Auswirkungen der NachhaltigkeitGeleitet von seinen Grundwerten erweitert SINEXCEL seine Nachhaltigkeitswirkung weltweit, indem es lokale Projekte in größerem Umfang durchführt und strategische Allianzen mit globalen Institutionen eingeht. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen und internationalen Organisationen zu vertiefen, um eine integrativere Energielandschaft zu schaffen.Energiefreiheit fördernEnergiefreiheit bedeutet gleichen Zugang zu sauberer Energie. Durch skalierbare und replizierbare ESG-Initiativen beseitigt SINEXCEL Hindernisse beim Zugang zu sauberer Energie und definiert soziale Verantwortung neu, indem es inklusive, zugängliche und nachhaltige Energie für alle ermöglicht.Hier erfahren Sie mehr über unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit: https://en.sinexcel.com/about/sustainability.php.Informationen zu SINEXCELSINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein führender Pionier für Energiespeicher-, EV-Lade- sowie Stromqualitätslösungen und kann auf nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leistungselektronik zurückgreifen. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.melody_yu@sinexcel.comMedienkontakt:MedienkontaktMelody Yu, Marketing Managermelody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2652678/SINEXCEL_Launches__Energy_All__ESG_Initiative_Drive_Global_Energy_Equity.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-startet-esg-initiative-energie-fur-alle-zur-forderung-der-globalen-energiegerechtigkeit-und--integration-302415049.htmlOriginal-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178703/6002183