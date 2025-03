NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 74,23 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 49 Cent auf 69,85 Dollar.

An den Finanzmärkten bleibt die US-Zollpolitik das bestimmende Thema. Laut jüngsten Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump soll kein Staat von den geplanten Zöllen verschont bleiben. Der sich zunehmend abzeichnende globale Handelskonflikt belastete die Aktienmärkte zum Wochenstart, konnte die Ölpreise aber vorerst nicht nach unten drücken.

Ob die angekündigten Zölle auch tatsächlich umgesetzt werden, bleibe abzuwarten, heißt es von Rohstoffanalysten. Zudem wurde am Markt darauf verwiesen, dass die Rohölexporte der Opec+ im März gestiegen seien. Demnach hätten die Exporte der Ölverbunds den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht.

Ab April will die Opec+ eine bestehende Förderkürzung schrittweise zurückfahren. Der entsprechende Beschluss war bereits Anfang März erfolge und hatte die Ölpreise in den vergangenen Tagen mehrfach belastet./jkr/jsl/mis