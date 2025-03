Der Ölfelddienstleister rechnet nun mit einem Abschluss im zweiten oder frühen dritten Quartal 2025, während das Unternehmen parallel eine Anleihenrestrukturierung vornimmt.

Schlumberger hat am 27. März 2025 eine Verschiebung der geplanten ChampionX-Übernahme bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird nun im zweiten oder frühen dritten Quartal 2025 erwartet. Die Aktie des Ölfelddienstleisters notiert aktuell bei 38,45 Euro und liegt damit mehr als 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 50,80 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde.

Die Verzögerung der Übernahme ist hauptsächlich auf anhaltende wettbewerbsrechtliche Untersuchungen zurückzuführen. Insbesondere die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat Bedenken bezüglich möglicher negativer Auswirkungen auf den Wettbewerb geäußert. Trotz dieser regulatorischen Hürden zeigt sich Schlumberger zuversichtlich, dass die Transaktion letztlich die erforderlichen Genehmigungen erhalten wird und zum Abschluss gebracht werden kann.

Finanzielle Neuausrichtung durch Anleihenumtausch

Parallel zur geplanten Übernahme hat eine Tochtergesellschaft von Schlumberger am 1. März 2025 ein umfangreiches Angebot zum Umtausch bestimmter Anleihen initiiert. Das Volumen dieser finanziellen Restrukturierungsmaßnahme beträgt bis zu 2 Milliarden US-Dollar. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu stärken und seine Kapitalstruktur zu optimieren.

Der Zeitpunkt dieser Umstrukturierung fällt in eine Phase, in der die Aktie des Unternehmens eine erhöhte Volatilität aufweist. Mit einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 28,16 Prozent und einem RSI-Wert von 28,6 zeigen sich Anzeichen einer überverkauften Situation. Im vergangenen Monat verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 4,23 Prozent, was auf eine gewisse Verunsicherung am Markt hindeuten könnte.

Anstehende Quartalsergebnisse als wichtiger Indikator

Für den 25. April 2025 hat Schlumberger eine Telefonkonferenz zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals angekündigt. Diese Veröffentlichung wird mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden, da sie Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung und mögliche Auswirkungen der strategischen Maßnahmen bieten wird.

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie am 27. März unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, was als potenzielles Schwächesignal interpretiert werden kann. Der aktuelle Kurs liegt 3,62 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 39,89 Euro. Mit einem Abstand von 8,77 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 35,35 Euro vom Dezember 2024 bleibt die weitere Kursentwicklung stark von den kommenden Quartalszahlen und dem Fortgang der ChampionX-Übernahme abhängig.

Die Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden und die Ergebnisse der anstehenden Quartalspräsentation werden maßgeblich die zukünftige Ausrichtung und Performance des Unternehmens bestimmen.

