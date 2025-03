Paris - Die französische Politikerin Marine Le Pen des Rassemblement National (RN) ist wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt worden. Ein Gericht in Paris sprach am Montag sowohl Le Pen als auch acht Europaabgeordnete schuldig.Das Strafmaß war zunächst unklar, da die Strafen individuell aufgeschlüsselt werden. In dem Prozess ging es darum, dass der RN Geld vom Europäischen Parlament für parlamentarische Assistenten bekommen haben soll, die aber teilweise oder ganz für die Partei gearbeitet hatten. Das Gericht schätzte den Gesamtschaden auf 2,9 Millionen Euro.Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf die Ambitionen Le Pens haben, bei der nächsten Präsidentschaftswahl anzutreten. Die Anklage hatte einen fünfjährigen Verlust des passiven Wahlrechts für Le Pen beantragt, was die Politikerin für die nächste Wahl disqualifizieren würde.