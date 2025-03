Tolaccea, ein aufstrebender Innovator im Bereich Reisegepäck, wird am 25. März 2025 sein neuestes Produkt, den Tolaccea Handgepäck Rucksack, auf dem deutschen Markt einführen. Wer sich für Tolaccea entscheidet, setzt auf eine intelligentere, effizientere und stressfreie Art des Reisens eine Philosophie, die perfekt im Markenmotto zum Ausdruck kommt: "Reise unbeschwert, lebe grenzenlos."

Entwickelt für Millennials und die Generation Z, die gleichermaßen Wert auf Funktionalität und Stil legen, ist dieser Rucksack die ideale Wahl sei es für das Navigieren durch Flughafenterminals, geschäftige Stadtstraßen oder anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer. Mit dem Tolaccea Handgepäck Rucksack wird jede Reise leichter, besser organisiert und stressfrei, sodass Sie sich ganz auf das Erlebnis konzentrieren können statt auf die Planung.

Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=pJcOKY_264s

Hauptmerkmale:

Erweiterbarer Stauraum für flexibles Reisen: Mit einem anpassbaren Fassungsvermögen von 35L bis 45L bietet dieser Rucksack 30 mehr Platz, wenn zusätzlicher Stauraum benötigt wird. Acht durchdachte Fächer, ein separates Fach für Toilettenartikel und eine seitliche Tasche für Wasserflaschen sorgen für optimale Organisation und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Dinge.

Zwei separate Fächer für nasse und trockene Gegenstände für hygienisches Packen: Eine wasserdichte 5L-Fronttasche trennt feuchte oder verschmutzte Gegenstände sicher vom restlichen Inhalt. Belüftungslöcher und umweltfreundliche, wasserabweisende Materialien sorgen dafür, dass alles frisch und sauber bleibt egal wohin die Reise geht.

TSA-freundlicher Laptop-Schutz für stressfreies Reisen: Das 15,6-Zoll-Laptopfach bietet 360°-Stoßdämpfung, während das TSA-konforme, flach aufklappbare Design die Sicherheitskontrolle am Flughafen beschleunigt und so ein reibungsloses Boarding ermöglicht.

Strapazierfähig, wasserabweisend und für Abenteuer gemacht: Hergestellt aus nachhaltigem RPET und GRS-zertifizierten Materialien, überzeugt dieser kratzfeste, wasserabweisende Rucksack durch langlebige Performance bei minimaler Umweltbelastung. Verstärkte Tragegriffe, eine praktische Clamshell-Öffnung sowie MOLLE-Gurte sorgen für zusätzliche Vielseitigkeit und Stabilität.

Ergonomischer Tragekomfort mit smarten Tragemöglichkeiten: Das atmungsaktive Mesh-Rückenteil sorgt für hohen Tragekomfort, während der verstellbare Brustgurt mit Stoßdämpfung, die integrierte Notfallpfeife und der Gepäckgurt zur Befestigung am Koffer das Reisen noch angenehmer und müheloser machen.

Erleben Sie müheloses Reisen Exklusives Einführungsangebot

Der Tolaccea Smart Carry-On Rucksack ist mehr als nur ein Reisebegleiter er ist die ideale Lösung für moderne Entdecker, die Wert auf Effizienz, Komfort und Stil legen. Ob auf den Straßen der Stadt, am Flughafen oder bei Outdoor-Abenteuern mit diesem Rucksack reisen Sie unbeschwert und grenzenlos.

Zur Feier der Markteinführung in Deutschland bietet Tolaccea für kurze Zeit einen exklusiven Rabatt auf Amazon an. Statt zum regulären Preis von 69,99 bis 79,99 ist der Rucksack jetzt zum besonderen Einführungspreis erhältlich. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Reiseerlebnis neu zu definieren genießen Sie stressfreies Reisen in vollen Zügen.

Sichern Sie sich 50 Rabatt zur Produkteinführung mit dem Code: 50OFFM01

Jetzt erhältlich unter: www.amazon.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tolaccea.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331259722/de/

Contacts:

Carrie Mo

service@tolaccea.com