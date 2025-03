Der Goldpreis verzeichnet am Montag einen Gewinn von über 1 % mit einem letzten Flug in Sicherheit vor Trumps Zolldeadline. - Trump hat die Umsetzung für alle Länder zugesichert, was den Goldpreis in die Höhe schnellen ließ. - Gold wird über 3.120 $ gehandelt, bereits über den Prognosen mehrerer Analysten. - Der Goldpreis (XAU/USD) schießt zu ...

