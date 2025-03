Überragende Objekterkennung durch intelligente Optimierung von ISP-Einstellungen und nahtlose Abstimmung auf visuelle Wahrnehmungs-Engines

VeriSilicon (688521.SH) hat heute AcuityPercept vorgestellt, sein KI-basiertes automatisches Image Signal Processing (ISP)-Tuning-System, das für die intelligente Optimierung von Bildverarbeitungsparametern konzipiert ist, um die Objekterkennung zu verbessern. Mittels automatisierter Abstimmungsprozesse ermöglicht AcuityPercept die dynamische Optimierung von ISP-Parametern und verbessert so die Genauigkeit und Effizienz von KI-gestützten Wahrnehmungssystemen. Es kommt weitgehend in KI-gestützten Bildverarbeitungsanwendungen in verschiedensten Branchen zum Einsatz, darunter autonomes Fahren, maschinelles Sehen und AIoT.

AcuityPercept von VeriSilicon nutzt einen auf globaler Richtlinie und lokaler Verfeinerung basierenden Algorithmus, der unter Verwendung von Metadaten und Verlust-Feedback aus KI-Task-Modellen automatisch eine optimale ISP-Abstimmung erzielt. Durch die kontinuierliche Verfeinerung der ISP-Einstellungen verbessert AcuityPercept effektiv die Genauigkeit der Objekterkennung und liefert optimale ISP-verarbeitete Bilder für die Weiterverarbeitung in neuronalen Netzen. Es bietet eine umfassende Optimierungslösung mit der ISP-IP von VeriSilicon, die eine automatisierte Closed-Loop-Optimierung ermöglicht.

"AcuityPercept ist ein wichtiges ISP-Tuning-System, das die Verbindung zwischen dem ISP und der KI-Wahrnehmungs-Engine herstellt, um eine optimale Objekterkennung zu erzielen. Angesichts der Tatsache, dass KI-gesteuerte Wahrnehmung in autonomen Fahrzeugen, intelligenter Überwachung und Robotik eine zunehmend entscheidende Rolle spielt, legt unser KI-gestütztes automatisches ISP-Tuning-System die Grundlage für genauere, effizientere und skalierbare KI-Vision-Lösungen", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP Division von VeriSilicon. "AcuityPercept hat mit Straßendaten, die von unseren ISP-Kunden aus der Automobilbranche erfasst wurden, ausgezeichnete Ergebnisse gezeigt. Es ist eine entscheidende Technologie, die es visuellen Wahrnehmungs-Engines ermöglicht, Objekte klar und zuverlässig zu erkennen."

