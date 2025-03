Der chinesische Technologieriese verzeichnet deutliche Kursverluste nach internationalen Spannungen, während Finanzexperten dennoch Potenzial für eine Erholung sehen.

Die Xiaomi-Aktie erlebt derzeit erhebliche Schwankungen an den internationalen Börsen. Am vergangenen Handelstag mussten Investoren einen empfindlichen Rückgang von 2,1 Prozent verkraften. Diese negative Entwicklung steht im direkten Zusammenhang mit den jüngsten Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der weitreichende Zollandrohungen gegenüber verschiedenen Ländern ausgesprochen hat. Die angekündigten möglichen Strafzölle haben zu erheblicher Verunsicherung unter Marktbeobachtern geführt und belasten insbesondere exportorientierte Technologieunternehmen wie Xiaomi. Mit dem aktuellen Kursrutsch unterschritt der Wert die psychologisch wichtige Marke von 6 Euro und notiert nun bei etwa 5,87 Euro - ein deutliches Zeichen für die angeschlagene Marktposition des chinesischen Technologiekonzerns. Besonders besorgniserregend erscheint die wachsende Distanz zum Rekordhoch von 7,348 Euro, das unter den gegenwärtigen Marktbedingungen in weite Ferne gerückt ist.

Deutsche Bank bleibt optimistisch

Trotz der aktuellen Marktverwerfungen gibt es auch positive Signale für die Xiaomi-Aktie. Die Analysten der Deutschen Bank haben sich in einem aktuellen Research-Update zum chinesischen Smartphone-Hersteller geäußert und dabei ihre Gewinnprognose nach oben korrigiert. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Aktie angehoben, was auf fundamentale Stärken des Unternehmens hindeutet, die über die momentanen Marktturbulenzen hinausreichen. Diese optimistische Einschätzung steht im Kontrast zur gegenwärtigen Kursentwicklung und könnte mittelfristig zu einer Neubewertung der Aktie führen, sofern sich die geopolitischen Spannungen nicht weiter verschärfen und die Strafzolldrohungen konkretisieren.

