Würzburg (ots) -Katharina Höhne wird zum 1. Juni 2025 die Geschäftsführung der Kneipp Gruppe übernehmen.Sie hat langjährige und internationale Erfahrung im Personal Care Markt und war zuletzt CEO der JDA Cosmetic Group. Davor war Katharina Höhne u. a. bei Henkel/Schwarzkopf und Shiseido tätig. Ihre Erfahrung erstreckt sich über regionale und globale Geschäftsführungsrollen basiert in Deutschland, Frankreich, China und Japan. Katharina Höhne hat Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und Frankreich studiert."Der Fokus wird sein, die einzigartige Traditionsmarke Kneipp nachhaltig zu entwickeln, sie international auszubauen und gemeinsam im Team zu weiterem Wachstum zu führen", so Katharina Höhne.Alexander C. Schmidt, Geschäftsführer der Kneipp Gruppe, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Mai 2025 verlassen.Er hat Kneipp in den vergangenen sieben Jahren erfolgreich durch ein u. a. von der Pandemie und Inflation geprägtes, herausforderndes wirtschaftliches Umfeld geführt. Unter seiner Führung wurde Kneipps größte Investition, über 50 Mio. EUR in die Erweiterung der Produktion, initiiert und umgesetzt. Neben der Verjüngung und Modernisierung der Marke wurde in der größten Kneipp-Kategorie Baden die führende Marktposition in Deutschland verteidigt und ausgebaut, in der Kategorie Duschen Marktanteile hinzugewonnen, sowie die Kategorie Health/OTC zur am schnellsten wachsenden Kategorie bei Kneipp entwickelt.Über KneippDie Traditionsmarke Kneipp® steht seit mehr als 130 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in Europa, Nordamerika und Asien aktiv und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende, davon über 500 in Deutschland. Kneipp ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.Pressekontakt:Kneipp GmbHDoreen NeuendorfPressesprecherin und Head of Global CommunicationsWinterhäuser Str. 85, 97084 WürzburgE-Mail: doreen.neuendorf@kneipp.deOriginal-Content von: Kneipp GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28515/6002577