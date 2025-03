Die Aktien des Krypto-Mining-Unternehmens Hut 8 verzeichneten einen beachtlichen Anstieg von 4% nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Eric Trump zur Gründung von American Bitcoin. Diese neue Venture zielt darauf ab, im industriellen Maßstab Bitcoin-Mining zu betreiben und strategische Bitcoin-Reserven aufzubauen. Die Kooperation, bei der Hut 8 seine ASIC-Miner an American Bitcoin überträgt, markiert einen entscheidenden Schritt in der Strategie des Unternehmens, eine führende Position im Bereich der digitalen Infrastruktur und Rechenoperationen für leistungsstarke Anwendungen, einschließlich Bitcoin-Mining, einzunehmen.

Im Rahmen der Transaktion wurde das Geschäftsmodell von Hut 8 neu gestaltet, wobei das Unternehmen nun als exklusiver Infrastruktur- und Betriebspartner für American Bitcoin durch langfristige kommerzielle Vereinbarungen fungiert. Diese Verträge sollen stabile Einnahmen für die Strom- und Digitale Infrastruktursegmente von Hut 8 generieren. Die Ergebnisse von American Bitcoin werden zunächst im Compute-Segment der Finanzberichte von Hut 8 konsolidiert.

Ehrgeizige Ziele für die Zukunft

American Bitcoin strebt mit dem strategischen Input von Eric Trump als Chief Strategy Officer an, sich als weltweit größter und effizientester Bitcoin-Miner zu etablieren und gleichzeitig eine bedeutende strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Das Vorhaben kombiniert Hut 8's Mining-Betrieb, Infrastrukturentwicklungsfähigkeiten und disziplinierten Kapitalallokationsansatz mit der kommerziellen und Kapitalmarktexpertise von Eric Trump. Asher Genoot, CEO von Hut 8, beschrieb die Gründung als "eine entscheidende Evolution unserer Plattformstrategie" und erklärte, dass durch die Ausgliederung des Mining-Geschäfts in eine eigenständige Einheit jedes Geschäftssegment mit seinen jeweiligen Kapitalkosten in Einklang gebracht wird. Dieser strategische Schritt schafft zwei fokussierte, jedoch komplementäre Geschäftsbereiche - mit American Bitcoin als spezialisierte Mining-Plattform für Wachstum in der Bitcoin-Produktion und betrieblicher Hebelwirkung. Das ambitionierte Unternehmen strebt eine Hashrate von über 50 EH/s bei einer durchschnittlichen Flotteneffizienz von unter 15 J/TH an und plant langfristig, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.

