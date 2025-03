Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 19/25Sonntag, 04.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:0.45 Leave No Trace - Meine Wildnis(Leave No Trace)Tom Thomasin McKenzieWill Ben FosterMr. Walters Jeff KoberDale Dale DickeyRegie: Debra GranikUSA 20182.25 neoriginalMissing LisaGood memories are for liars(vom 16.9.2020)3.10 neoriginalMissing LisaNever trust in Holy Fathers(vom 16.9.2020)4.00 neoriginalRiding in DarknessNeue VerhältnisseSchwedisch-deutsche True-Crime-Serie(vom 18.1.2023)4.45 neoriginalRiding in DarknessDie ganze WahrheitSchwedisch-deutsche True-Crime-Serie(Text und weitere Angaben s. 5.5.2025)5.25 Death in Paradise-6.20 Wahrheit und Fälschung(vom 2.9.2014)(Der Spielfilm "Stiller Verdacht" um 0.45 Uhr und 3.50 Uhr entfällt.)Montag, 05.05.Bitte Programmänderungen beachten:6.20 MAITHINK X - Die ShowUngerechte Klimapolitik: Wer zahlt den Preis?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 9.3.2025)Deutschland 2025("Riding in Darkness: Die ganze Wahrheit" wurde auf Sonntag, 04.05.2025, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6002615