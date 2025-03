Der Goldpreis stürmte aus den Startlöchern und verzeichnete am Montag einen Gewinn von 1% - Trump verpflichtete sich zur Umsetzung für alle Länder, was den Goldpreis in die Höhe trieb - Gold handelt über 3.120 $, bereits über den Prognosen mehrerer Analysten - Der Goldpreis (XAU/USD) notiert zum Redaktionsschluss am Montag bei rund 3.120 $ und ...

