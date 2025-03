Straßburg (ots) -Wie Kriege enden - und Frieden möglich istAb 21. April online auf arte.tvAm Dienstag, 22. April um 22.00 auf ARTEDokumentarfilm von Jobst Knigge, Sudanne Utzt und Cristina TrebbiZDF/ARTE, BROADVIEW TV GmbHDeutschland 2025, 91 Min., ErstausstrahlungEs ist die Frage aller Fragen: Wie gelingt Frieden? Im Zentrum des Dokumentarfilms "Wie Kriege enden - und Frieden möglich ist" (https://presse.arte.tv/programme/120449-000-A/) stehen die Konflikte in Kolumbien, Südafrika, Afghanistan und im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern.Der Film befragt Friedensnobelpreisträger, Diplomaten, Verhandler und ehemalige Guerillakämpfer, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet haben. Denn von solchen Friedensstifterinnen und -stiftern können wir lernen: Jeder Krieg ist anders, aber wer Frieden will, muss bewusste Schritte gehen - politischen Willen entwickeln, in Dialog mit dem Feind treten, den Weg der Versöhnung beschreiten. Täter müssen sich zu ihrer Schuld bekennen und sie aufarbeiten. Und bei jedem dieser Schritte wird deutlich: Frieden ist eine Kunst, aber er erfordert auch beharrliche, harte Arbeit - zwischen Menschen und Mächten, die zunächst keine Freunde, sondern Feinde sind.>> Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/120449-000-A/)Der Dokumentarfilm ist Teil des Schwerpunkts Vor 80 Jahren: Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026013/).>> Zur Pressemappe (https://presse.arte.tv/api/press/auth/download/pdf/vor_80_jahren_das_ende_des_zweiten_weltkriegs_in_europa_de_c029416d-7e0a-455a-8f11-e28527f15c20.pdf)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6002753