FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. April 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

09:30 CHE: Oerlikon, Hauptversammlung

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 13:00 DEU: Bayer, Pharma Media Tag

15:00 DEU: Uzin Utz, Online-Konferenz zur Geschäftsentwicklung 2024, Ulm 16:00 CHE: Intershop, Hauptversammlung

17:45 DEU: Continental, Pre Close Call Q1/25



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Nasdaq, Hauptversammlung

USA: Kfz-Absatz 3/25



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/25

01:50 JPN: Tankan Q1/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

05.30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche Kassenstatistik), 1. bis 4. Quartal 2024

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 2/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/35 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 2/25

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover

+ 1000 Pk VDMA-Studie «Industrial Security - mehr Cyberresilienz für die Produktion» + 1100 Presserundgang mit geschäftsführenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 1400 Presserundgang Salzgitter AG

+ 1400 Veranstaltung «Setting the Standard: Driving resilience and circularity in the European market», u.a. mit BDI-Präsident Peter Leibinger + 1430 18. Deutsch-Japanisches Wirtschaftsforum

+ 1430 Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) beim Roundtable zum Thema Thema «KI als Schlüssel zur Arbeitskräftesicherung - Automatisierung gestalten - Potenziale entfalten»

EUR: EZB-Konferenz: "The transformative power of AI: economic implications and challenges", Frankfurt (bis 2.4.25) u.a. mit Eröffnungsrede von EZB-Chefin Christine Lagarde

18:00 DEU: Veranstaltung Bund der Steuerzahler: «Aktuelle Fragen zur Steuer- und Finanzpolitik» mit BdSt-Präsident Rolf von Hohenhau, Ainring

AUT: OPEC+ will ab heute freiwillige Förderkürzungen schrittweise beenden, Wien

CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

INT: EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter werden fällig °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi