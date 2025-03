Ismaning (ots) -Wenn Unternehmen Geburtstag feiern, geht es um mehr als langjährigen wirtschaftlichen Erfolg. Es geht um Verbundenheit und die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Seit Oktober 1995 steht HSE als einer der ersten und in Europa führenden Anbieter und Innovationstreiber im Bereich Live-Commerce für die unterhaltsamste Form des Shoppings - und das lange vor dem Aufkommen von Influencern und großen Onlinehändlern. HSE nimmt sein 30-jähriges Jubiläum zum Anlass, um sich über die Charity-Aktion "Momente der Freude" noch stärker mit seinen Kund:innen zu verbinden und gemeinsam Gutes zu tun.Geteilte Freude ist doppelte FreudeIm Zentrum der Initiative stehen Armbänder als "verbindendes Band" und Symbol für Freude. Die Schmuckstücke sind exklusiv nur bei HSE erhältlich und werden ab sofort regelmäßig über die drei TV-Sender HSE, HSE Extra und HSE Trend und im HSE Onlineshop angeboten. Zur Auswahl stehen funkelnde 925er-Silberarmbänder mit Zirkonia für 59,99 Euro und elegante Goldarmbänder mit Brillanten für 1.299 Euro - jeweils in den Farbvarianten Gelbgold oder Weißgold und mit Anhängern in den Formen Stern, Kleeblatt oder Kreuz. Mit dem Kauf eines jeden "Happy Armbands" spendet HSE 30 Euro beziehungsweise 300 Euro - jeweils abzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.Die so bis zum Jahresende gesammelte Spendensumme kommt der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung zugute. Die Initiative von Hubert Burda Media ist Trägerin des renommierten DZI-Spendensiegels. Die Stiftung fördert deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not und macht zudem auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden - um denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Ziel ist es, notleidenden Kindern und Jugendlichen konkret und nachhaltig zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert."Die Charity-Aktion zu unserem 30-jährigen Jubiläum ist eine echte Herzensangelegenheit für mich", so Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. "Unsere Kund:innen können mit den Happy-Armbändern sich selbst oder ihre Liebsten beschenken und gleichzeitig Kindern etwas Gutes tun. So verbinden wir von HSE neben Shopping und Entertainment auch soziales Engagement. Mit der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung haben wir die richtige Organisation gefunden, um mit unseren Spenden hilfsbedürftige junge Menschen in Deutschland zu unterstützen."Die Charity-Aktion läuft bis 31. Dezember 2025. Der Stand der aktuellen Spendensumme lässt sich regelmäßig live auf den TV-Sendern von HSE verfolgen.Pressekontakt:HSEFiona LorenzUnternehmenssprecherinTel.: +49 89 96060 6310fiona.lorenz@hse.comhttps://corporate.hse.comOriginal-Content von: HSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53601/6002916