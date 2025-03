Der Investmenttrust verzeichnet steigende Nettovermögenswerte im ersten Quartal 2025 und erwirbt 25.000 eigene Anteile zur Optimierung der Kapitalstruktur.

Der BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc verzeichnet zum Ende des ersten Quartals 2025 bemerkenswerte Entwicklungen bei seinen Nettovermögenswerten. Zum Handelsschluss am 28. März 2025 lag der unbereinigte Nettovermögenswert des Trusts bei 584,80 Pence pro Aktie auf Kapitalbasis und bei 587,00 Pence unter Einbeziehung der laufenden Erträge. Diese solide Performance unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Fonds für Anleger, die in europäische Märkte investieren möchten.

Parallel dazu setzt der Trust seine aktive Aktienrückkaufstrategie fort. Am 31. März 2025 gab das Unternehmen den Erwerb von weiteren 25.000 eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 543,22 Pence pro Aktie bekannt. Diese Aktien werden in der Eigenbestandskasse (Treasury) gehalten. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 2. April 2025 wird das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens 96.567.687 Stammaktien betragen, wobei 21.361.251 Aktien in der Eigenbestandskasse verbleiben und keine Stimmrechte tragen.

Stimmrechte und Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur des BlackRock Greater Europe Investment Trust gestaltet sich nach den jüngsten Transaktionen neu. Insgesamt werden etwa 18,11 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals (117.928.938 Stammaktien einschließlich Treasury-Aktien) nach Abwicklung in der Eigenbestandskasse gehalten. Für Meldezwecke gemäß den Transparenzrichtlinien der FCA sollte der Markt bei der Bestimmung von Meldepflichten bezüglich Beteiligungen am Unternehmen die in der Eigenbestandskasse gehaltenen Aktien ausschließen und nach der Abwicklung die Zahl von 96.567.687 Aktien zugrunde legen. Dies steht im Einklang mit den Transparenzanforderungen, die das Unternehmen in seinen offiziellen Mitteilungen betont hat.

