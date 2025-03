Am 31. März 2025 meldete der britische Investmentfonds Aberforth Smaller Companies Trust plc mehrere bedeutsame Unternehmensaktivitäten, die für Anleger von Interesse sein dürften. Das in London ansässige Unternehmen, das auf Investitionen in kleinere britische Firmen spezialisiert ist, führte einen Rückkauf eigener Aktien durch. Gemäß der auf der Jahreshauptversammlung vom 6. März 2025 erteilten Ermächtigung erwarb der Trust 28.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 1.319,5714 Pence pro Aktie. Diese zurückgekauften Aktien wurden anschließend annulliert. Nach Abschluss dieser Transaktion verbleiben 82.289.105 Stammaktien im Umlauf. Im Rahmen der bestehenden Ermächtigung wurden bisher insgesamt 370.000 Stammaktien zurückgekauft und eingezogen.

Nettoinventarwert und Finanzierungsstruktur

Der Nettoinventarwert (NAV) des Trusts zeigte sich zum Geschäftsschluss am 28. März 2025 in einer starken Position. Ohne Berücksichtigung der laufenden Jahreserträge wurde ein NAV von 1.530,11 Pence pro Stammaktie verzeichnet. Unter Einbeziehung sämtlicher Erträge erhöht sich dieser Wert auf 1.536,71 Pence. Bemerkenswert ist zudem die Finanzierungsstruktur des Fonds: Aberforth Smaller Companies Trust verfügt über Bankkredit-Fazilitäten, die eine Fremdfinanzierung von bis zu 10,8% des Aktionärsvermögens ermöglichen. Die aktuelle Fremdkapitalquote liegt bei 6,8%. Diese Kennzahlen unterstreichen die solide finanzielle Basis des Investmentfonds, der weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten im Segment kleinerer Unternehmen bietet.

