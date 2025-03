Bitcoin-Kurs unter Druck: MVRV-Indikator signalisiert nahende Bodenbildung

Der Bitcoin-Kurs steht aktuell unter Druck und verzeichnet in den letzten sieben Tagen einen Rückgang von etwa 6,5 Prozent. Im ersten Quartal 2025 summieren sich die Verluste bereits auf 12,5 Prozent. Der heftige Abverkauf hat über 30.000 US-Dollar vom Allzeithoch vernichtet, doch trotz der negativen Entwicklung zeichnet sich möglicherweise ein lokales Tief ab. Ein wichtiger On-Chain-Indikator deutet nun auf eine bevorstehende Bodenbildung hin.

MVRV-Indikator bildet Todeskreuz - wie ist die Lage zu bewerten?

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant weist auf ein bärisches Signal in der MVRV-Ratio hin, das zunehmenden Verkaufsdruck bei Bitcoin offenbart. Der MVRV-Indikator vergleicht die aktuelle Marktkapitalisierung mit dem realisierten Wert und gibt Aufschluss darüber, ob der Markt über- oder unterbewertet ist. Anfang März kam es zu einem sogenannten "Dead Cross", bei dem der gleitende 30-Tage-Durchschnitt unter den 365-Tage-Durchschnitt fiel.

Historisch betrachtet markiert dieses Muster oft den Beginn einer Korrekturphase, da es auf ein Nachlassen der kurzfristigen Kaufdynamik hinweist. Allerdings nähert sich der MVRV inzwischen der langfristigen historischen Durchschnittslinie, was bedeutet, dass die mittelfristige Überbewertung weitgehend abgebaut wurde. Obwohl ein klares Signal für einen Boden noch fehlt, zeigt der Indikator, dass mit jedem weiteren Rücksetzer das Chance-Risiko-Verhältnis aus antizyklischer Perspektive attraktiver wird.

BTCBULL: Eine alternative Investitionsmöglichkeit im aktuellen Marktumfeld

BTCBULL präsentiert sich im März 2025 als interessanter Hybrid aus Meme-Coin und Bitcoin-orientierter Tokenomics. Im Gegensatz zu vielen Projekten aus dem Meme-Sektor basiert BTCBULL nicht auf bloßer Unterhaltung, sondern integriert ökonomische Konzepte mit langfristiger Ausrichtung. Der Token kombiniert die klassische Bitcoin-Philosophie - insbesondere hinsichtlich Knappheit und Wertbewahrung - mit der Viralität von Meme-Coins.

Das Modell ist deflationär konzipiert und verbindet zwei zentrale Komponenten: eine fortlaufende Verknappung des Angebots durch geplante Token-Burns sowie regelmäßige Ausschüttungen in Form echter Bitcoins für die Halter. Bei bestimmten Kursschwellen im Bitcoin-Chart werden bullische Events ausgelöst - beispielsweise soll bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 US-Dollar der erste Airdrop beginnen. Der Token ist noch über die offizielle Website erhältlich, wo er nach Verbindung der eigenen Krypto-Wallet unkompliziert gegen ETH oder USDT getauscht werden kann, und bietet sofort verfügbare Staking-Funktionen mit derzeit knapp 100 Prozent APY.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.