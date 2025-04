MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Zölle/Börse:

"Donald Trump geht "all in": Diesen Mittwoch hat er zum "Befreiungstag" ausgerufen. Dann will der US-Präsident den Zollhammer auf alle Handelspartner niedersausen lassen, die sich ihm widersetzen. Es ist ein Poker mit höchstem Einsatz. Durchschauen die anderen seien Bluff, lenken sie also nicht ein, könnte aus dem "Befreiungstag" ein Tag der Katastrophe für ihn persönlich und alle Amerikaner werden. Denn die USA stehen nur noch Zentimeter vor dem Abgrund einer schweren Rezession. Und die anderen Pokerspieler am Tisch haben einen Verbündeten: die Wall Street. Seit in Washington das Chaos und die Handelskrieger regieren, sind an Amerikas Aktienbörse Billionenwerte in Rauch aufgegangen. Wenn die Mittelschicht aus Angst zwanghaft zu sparen beginnt, ist die Rezession da und das Spiel der großmäuligen Republikaner vorbei."/DP/jha