Zwischen Januar und Februar 2025 stiegen die peruanischen Cherimoya-Exporte im Vergleich zu dem gleichen Vorjahreszeitraum um 19 % und bestätigten damit einen anhaltend positiven Trend, berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Pexels Die peruanische Cherimoya gewinnt auf den internationalen Märkten weiter an Boden. In dem Jahr 2024 erreichten die Exporte einen Wert von 401.500 USD, was...

