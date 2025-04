Peking - Das chinesische Militär hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan gestartet.Die gemeinsamen Manöver von Armee, Marine, Luftwaffe und Raketentruppen seien eine "ernste Warnung", teilte das Militär mit. Die Übungen, bei denen sich Chinas Streitkräfte aus "mehreren Richtungen" Taiwan nähern, konzentrieren sich vor allem auf See-Luft-Kampfbereitschaftspatrouillen. Zudem sollen laut China die gemeinsame Erlangung einer umfassenden Überlegenheit, Angriffe auf See- und Bodenziele und die Blockade von Schlüsselgebieten und Seewegen geübt werden, um die gemeinsamen Operationsfähigkeiten der chinesischen Truppen zu testen.Die Maßnahmen dienten der starken Abschreckung gegen die "separatistischen Kräfte", hieß es in Bezug auf die Regierung in Taipeh. Taiwan selbst teilte mit, 19 chinesische Kriegsschiffe sowie einen Flugzeugträger gesichtet zu haben.