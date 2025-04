Adyens Aktienkurs schloss am Montag bei 1.416,60 Euro und verzeichnet damit einen deutlichen Rückgang von 17,82% im vergangenen Monat. Das Unternehmen expandiert weiter und hat seine Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Affirm auf das Vereinigte Königreich ausgedehnt. Diese strategische Erweiterung ermöglicht britischen Händlern, Affirms flexible Zahlungspläne nahtlos in ihre Checkout-Prozesse zu integrieren und bietet Verbrauchern mehr finanzielle Flexibilität beim Einkauf.

Die Partnerschaft baut auf den bereits bestehenden erfolgreichen Kooperationen in den USA und Kanada auf, wo Händler durch die Integration von Affirms Zahlungsplänen signifikantes Wachstum verzeichnen konnten. Mit dieser Expansion stärkt Adyen seine Position im wichtigen britischen Markt und erweitert sein Portfolio an Zahlungslösungen.

Präsenz auf der Retail Technology Show und soziales Engagement

Am 2. und 3. April 2025 wird Adyen an der Retail Technology Show im ExCeL London teilnehmen. Das Unternehmen nutzt die Messe, um seine neuesten Zahlungsinnovationen und -lösungen am Stand F50 zu präsentieren und den direkten Kontakt zu Branchenvertretern und potenziellen Kunden zu suchen.

Parallel dazu verstärkt Adyen sein soziales Engagement. Mit dem Programm "Adyen Giving" erreichte das Unternehmen im März 2025 einen bedeutenden Meilenstein von über 25 Millionen US-Dollar an gesammelten Spenden. Diese Summe wurde durch Beiträge von Millionen Käufern weltweit erzielt. Als Zeichen seines Engagements verdoppelt Adyen alle im Jahr 2025 verarbeiteten Spenden und verfolgt das langfristige Ziel, bis 2030 über 100 Millionen Euro für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Trotz der aktuellen Kursschwäche - der Aktienwert liegt mit 23,31% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1.847,20 Euro - zeigt Adyen durch diese strategischen Initiativen seinen Fokus auf langfristiges Wachstum und die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots im globalen Zahlungsverkehrsmarkt.

