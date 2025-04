NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Volvo B bei einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen mit "Underperform" aufgenommen. Analyst Harry Martin sieht die europäischen Lkw-Hersteller laut einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung skeptisch. Fazit seiner Analyse sei, dass der Sektor entgegen aller Hoffnungen in strukturellen Wandel so zyklisch bleibe wie immer. "2025 wird eine grausame Erinnerung daran", so Martin. Er rechnet mit einem Rückgang der Absatzvolumina von mehr als 10 Prozent und massiven Kurskorrekturen bei den Aktien. Das größte Rückschlagrisiko sieht er bei Daimler Truck, gefolgt von Volvo./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 14:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 15:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000115446