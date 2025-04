Die Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) hat bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat Dirk Allerdissen zum 1. März 2025 in den Vorstand berufen hat.

Mit 20 Jahren Erfahrung im Versicherungsmanagement trat Dirk Allerdissen 2020 als Head of Operations Riskmanagement in das Unternehmen ein. In dieser Funktion leistete er einen wesentlichen Beitrag zum Geschäftsaufbau und zum Risikomanagement. Als Mitglied des Vorstands wird er eine zentrale Rolle bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens einnehmen.

Darüber hinaus wurde Markus Schäfer zum Head of Underwriting der Newline Europe Europe Versicherung AG ernannt. In dieser Position wird er die Bereiche Allgemeine Haftpflicht, Klinische Studien und Financial Lines verantworten.

Mit fast 25 Jahren Erfahrung im Underwriting kam er 2019 als Senior Underwriter in das Unternehmen. Seit 2020 leitet er als Head of Liability Clinical Trials die Haftpflichtabteilung. In seiner neuen Funktion wird Markus Schäfer für die Umsetzung zukunftsweisender Underwriting-Strategien und die Entwicklung innovativer Produkte verantwortlich sein.

"Wir heißen Dirk im Vorstand willkommen. Seine Führungsqualitäten und sein tiefes Branchenverständnis werden für die Weiterentwicklung unserer Unternehmensorganisation von entscheidender Bedeutung sein", sagte Manuel Wirtz, CEO der Newline Europe Versicherung AG. "Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Markus die Verantwortung für das Underwriting in unserem deutlich gewachsenen Unternehmen übernimmt. Seine umfassende Erfahrung und sein festes Bekenntnis zu Newlines diszipliniertem Underwriting-Ansatz werden uns helfen, weiter profitabel zu wachsen."

Über Newline Europe

Die Newline Europe Versicherung AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Köln. Newline Europe ist eine Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited und dient als kontinentaleuropäischer Versicherungsstandortder Newline Group. Die Newline Group ist ein marktführender Spezialversicherer mit Hauptsitz in London und Büros in Großbritannien, Europa, Asien, Australien, Kanada und Lateinamerika. Zusätzlich zu Newline Europe zeichnet die Newline Group Versicherungsgeschäft über das Newline Syndicate 1218 at Lloyd's und die Newline Insurance Company Limited. Die Newline Group ist Teil der Odyssey Group, einem führenden globalen Rückversicherer und Spezialversicherer. Odyssey Group ist eine Tochtergesellschaft von Fairfax Financial Holdings Limited. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte newlinegroup.de.

Contacts:

Stefanie Speyrer

+49 (0) 221 9669 4517

Lisa A. Strasser

+1 (203) 977-6006