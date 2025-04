The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2025ISIN NameDE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AGUS65562QBT13 NORD.INV.BK 22/25 MTNXS2606993694 WESTPAC BKG 23/25 MTNXS2607079493 A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTNDE000NLB4Q42 NORDLB 23/25DE000DW6C2X2 DZ BANK IS.A2020DE000NLB4Q83 NORDLB 23/25EU000A3L3W70 EU 24-04.04.25DE000DW6C2Y0 DZ BANK IS.A2021DE000HLB46P6 LB.HESS.THR.CA.TIL.04A/23DE000NWB14G8 NRW.BANK IS.A.14G 11/25US674599EB77 OCCID.PETROL 20/25EU000A19VVY6 EU EUROP. UNION 18/25 MTNXS1591781452 AMERN TWR 17/25USU60734AH01 MOHEGAN TRIB 21/26 REGSXS0911553039 A.P.MOELLER-MAERSK 13/25DE000DK05E04 DEKA DL FESTZINS 22/25