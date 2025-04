Berlin (ots) -Der ehemalige Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Jan Wörner, hat am Dienstag im rbb24 Inforadio davor gewarnt, die Raumfahrt für touristische Zwecke zu missbrauchen.Wörner äußerte sich angesichts des aktuellen Fluges einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX. An Bord ist die erste deutsche Frau im Weltall, die Berlinerin Rabea Rogge. Die Mission ist von einem Milliardär aus Malta finanziert.Wörner, sagte, die Kommerzialisierung sei zwar die Zukunft der Raumfahrt. Aber sie dürfe schon aus Umweltschutzgründen nicht zum Weltraum-Tourismus führen: "Wir wissen, dass jeder Raketenstart eine Belastung der Umwelt darstellt. Insofern hoffe ich, dass wir jetzt nicht anfangen, die Kreuzschifffahrt ins Weltall zu verlegen."Raumfahrt sei unerlässlich für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und Forschung, "aber vielleicht nicht so ausgeprägt für Tourismus", erklärte Wörner.Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/7nC2WpPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6003057