Worms (ots) -Es gibt eine Menge Auslöser, die für Heiserkeit sorgen. Das kann eine einfache Erkältung sein, aber auch trockene Heizungsluft oder eine zu hohe Beanspruchung der Stimme, zum Beispiel durch langes Sprechen oder Singen, sind schädlich. Die Stimme ist empfindlich, und wer seine Stimmbänder langfristig gesund halten möchte, sollte gut auf sie achtgeben.Mit der richtigen Pflege ist es allerdings möglich, Probleme zu vermeiden und die Stimmbänder zu stärken. Hilfreiche Maßnahmen für die Stimmpflege sind Atemtechniken, Feuchtigkeit und gezielte Übungen, um die Stimme zu schulen. Nachfolgend wird dargelegt, was bei der Pflege und Übung der Stimme zu beachten ist und wie man verhindert, sie zu überlasten.Gute Stimmpflege durch viel FeuchtigkeitDamit die Stimme gesund bleibt, sollte man auf eine gute Pflege achten und die Stimmbänder immer mit genügend Feuchtigkeit versorgen. Dies gelingt durch ausreichendes Trinken. Stilles und lauwarmes Wasser eignet sich dafür am besten, da es schonend ist. Getränke sollten prinzipiell nicht zu warm oder zu kalt sein, denn zu starke Temperaturen können die Stimmbänder in Mitleidenschaft ziehen. Auch kohlensäure- und koffeinhaltige Getränke sind kaum empfehlenswert. Gleiches gilt für solche, die mit Farbstoffen oder Zucker versetzt sind. Gerade Zuckerhaltiges wie süße Limonaden verklebt die Stimmbänder und ist daher kontraproduktiv für die Pflege.Starke Stimmbänder durch gezieltes TrainingDamit die Stimme dauerhaft stark ist, sollte sie gut trainiert werden. Mit regelmäßigem Singen oder Summen lässt sich die Leistungsfähigkeit der Stimmbänder sukzessiv steigern. Am effektivsten ist das Training, wenn man vorher mit einem Strohhalm in eine Flasche Wasser pustet. Optimal funktioniert das mit speziellen Flaschen, die gezielt für solche Übungen entwickelt wurden. Sie werden als Lax-Vox-Flaschen bezeichnet und helfen beim Aufwärmen und der Stimmpflege.Der Einfluss von Atemtechniken auf die StimmeNicht nur das Sprechen oder Singen, auch das Atmen selbst übt Einfluss darauf, wie stark eine Stimme klingt. So sollte nicht in die Brust, sondern in den Bauch geatmet werden, da dies vorteilhafter für die Stimme ist. Die Bauchatmung macht sie kraftvoller. Durch den aufrechten Sitz oder das Stehen wird die Stimme effektiver gestärkt als bei einer nach vorn gebeugten Haltung, die das Lungenvolumen reduziert.Überlastungen vermeidenGanz wichtig ist es zudem, die Stimmbänder nicht zu stark zu belasten. Wer viel spricht oder regelmäßig singt, sollte immer wieder Pausen einlegen. Dies gilt insbesondere, wenn der Hals schmerzt oder bereits erste Anzeichen von Heiserkeit auftreten. Ein Schal oder Rollkragenpullover kann außerdem zusätzlich dabei helfen, die Stimmbänder bei stärkeren Belastungen zu schonen. Überdies sollte man unbedingt darauf verzichten, sich zu räuspern, denn dies ist extrem schädlich für die Stimmbänder. Besser ist es, einen Schluck Wasser zu trinken oder einfach vorsichtig zu schlucken.Einfache Übungen für jeden TagEs gibt ein paar Tricks, die professionelle Sprecher und Sänger nutzen, um nicht nur ihre Stimme regelmäßig zu schulen, sondern auch die Artikulation zu verbessern. So hilft es, mit einem Daumen, einem dickeren Stift oder einem Korken zwischen den Zähnen zu sprechen, da es dabei unterstützt, eine deutlichere Aussprache zu entwickeln. Diese Übung dient dazu, dem Mund anzutrainieren, den vorhandenen Platz besser und gezielter auszunutzen und sich klarer zu artikulieren. Lippen, Kieferbewegungen und Zunge lassen sich hierbei bewusst einsetzen, um die Aussprache zu verbessern.